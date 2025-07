Uno de los protagonistas de "The Big Bang Theory" habla del spin off: "No hay planes de volver"

Desde que terminó "The Big Bang Theory", el universo creado por Chuck Lorre y Bill Prady se ha mantenido en constante expansión. Tras el éxito prolongado de la serie original y el surgimiento de múltiples spin-offs como "Young Sheldon" y "Georgie & Mandy’s First Marriage", la franquicia busca reinventarse una vez más con "Stuart Fails to Save the Universe", una nueva apuesta que mezcla comedia y ciencia ficción, centrada en Stuart Bloom, el excéntrico dueño de la tienda de cómics.

Simon Helberg, conocido por su icónico papel como Howard Wolowitz, ha sido concreto respecto a su participación en el nuevo spin-off. En recientes declaraciones, Helberg admitió no estar involucrado en "Stuart Fails to Save the Universe" y sentirse completamente en paz con ello. El actor valora que la última impresión de Howard se haya dado en su mejor momento y defiende la idea de que, a veces, es mejor dejar a los personajes donde disfrutaron su mayor evolución y madurez. “No hay planes para que Howard regrese en este momento… Me gusta que dejamos a estos personajes donde los dejamos. Viven en la mente de la gente que quiera tenerlos ahí, o, quizás, incluso de quienes no quieren”.

Helberg también se ha mostrado satisfecho con el arco de Howard, destacando que su transformación a lo largo de las 12 temporadas fue incluso mayor que la de Sheldon. Según él, sería difícil imaginar qué nuevas historias podrían explorar con su personaje, dejando la especulación en manos de los fans. El nuevo programa representa un giro en la narrativa de "The Big Bang Theory" al optar por una mezcla de comedia y ciencia ficción, alejándose del formato clásico de sitcom. La sinopsis oficial revela que Stuart Bloom, interpretado por Kevin Sussman, se enfrenta a la difícil tarea de restaurar la realidad después de romper, accidentalmente, un dispositivo creado por Sheldon y Leonard, provocando un Armagedón multiversal.

Stuart no estará solo: Denise (Lauren Lapkus), Bert (Brian Posehn) y Barry Kripke colaborarán en este caótico viaje, en el que deberán interactuar con versiones alternas de personajes icónicos de la serie original. Este enfoque promete situaciones frescas y absurdas, abriendo la puerta a explorar nuevas dimensiones de la franquicia sin depender directamente del elenco principal de la serie original.