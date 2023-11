No a la violencia contra la mujer, y las cosas de «Los chicos»

Los datos son apabullantes: uno de cada diez jóvenes ha pagado por mantener relaciones sexuales. Según el Informe Juventud en España 2020 del INJUVE, el 10,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años reconoció haber consumido prostitución alguna vez. Detrás de estos datos hay personas y un grave problema de cosificación de las mujeres, acceso a la pornografía en edades muy tempranas y erotización de la violencia sexual. Centrado en esta temática, Cosmo lanza hoy su sexto corto anual contra la violencia de género en el Día Internacional de la eliminación de esta lacra de la sociedad. Producido por La Costa y escrita y dirigida por Jaime Dezcallar, cuenta con los actores protagonistas Catalina Sopelana, Gabriel Sánchez, Pablo Riguero, Enzo Oliver, Miguel Fernández, Enrico Barbaro Jr. y Nicolás de Freitas.

«Los chicos»25 cuenta cómo un grupo de jóvenes de entre 18 y 20 años se reúne en una casa para celebrar el cumpleaños de Javi (Gabriel Sánchez), un chico tímido e introvertido. Para celebrar la mayoría de edad de «Jabato», sus amigos deciden contratar los servicios de Sara (Catalina Sopelana), una joven prostituta que irrumpe inesperadamente en la fiesta. Aunque inicialmente se muestra nervioso, Javi acepta el regalo de buen grado. Es su primera vez, pero sabe lo que tiene que hacer con ella porque lo ha visto en muchos vídeos. Y sus amigos también. Bajo esta premisa intenta establecerse la absoluta normalidad con la que se siguen manteniendo algunas prácticas y pensamientos anclados en el más profundo sexismo y la penalización social que supone la prostitución, más ejercerla que usarla. El elenco de actores ha hecho lo posible por hacer creíble una situación desagradable a todas luces. En una entrevista Sopelana confesó que no quiso pasar mucho tiempo con el grupo de chicos para trasladar a los espectadores esa sensación de extrañeza del principio, que la actriz corona con una evolución del personaje. La Sara que vemos al comenzar la pieza de 18 minutos no es la misma que cuando se funde a negro. En el medio, la actitud socarrona de los seis jóvenes parece dotar a la escena de cierta inocencia primigenia pero que rápidamente dará un giro de guión que incluso desarmará a la protagonista, hundida en un sofá en un ciclo que comprueba que se repite. La música consigue complementar un ambiente enrarecido, destacando el tema principal del corto, «Ya no me importa nada», cedido por los artistas Bernarda y Yung Prado que han querido colaborar con esta causa social. Además, otros tres grupos participan en este corto Cosmo contra la violencia de género cediendo los derechos de sus temas: Novel Driver, Animadora y LeBollet.

Tras el estreno, Cosmo continúa con el evento 5 cortos para el 25N, una emisión especial sin cortes de una selección de cortometrajes del canal contra la violencia machista: «Flechas», «De menos», «Lo de aquella noche» y «A quien dices amar». Además, Cosmo dedica la programación de toda la jornada al Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer con triple cine de tarde: «The Glorias» (15:45h.) Biopic sobre la activista y periodista Gloria Steinem; «Figuras ocultas» (18:15h.) Narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años 60, y «Manual de la buena esposa» (20:15h.) ¿Y si la buena esposa se convirtiese en una mujer libre? Después de los 5 cortos Cosmo contra la violencia de género, emitirá tres episodios de la aclamada serie antológica «I am».