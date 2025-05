La Húngara se suma a la moda de los documentales personales gracias a Mediaset: "Lo vais a ver todo"

Sonia María Priego Bárbara nació en Écija y lleva 25 años en el mundo de la música bajo el nombre artístico de 'La Húngara'. Anoche, celebrando las bodas de plata de su carrera musical en el programa de Telecinco 'Hay una cosa que te quiero decir', la sevillana se sinceró con Jorge Javier Vázquez y anunció su próximo gran proyecto, una serie documental sobre su vida, al igual que lo hará próximamente Isabel Pantoja. La diferencia con la tonadillera es que 'La Húngara' contará con el respaldo de Mediaset.

Ilusionada con su nuevo proyecto

'La Húngara' ha compartido con emoción uno de los momentos más especiales de su carrera: el estreno de su propio documental, producido por Mediaset. Para la cantante, este proyecto representa el cumplimiento de uno de sus mayores sueños, junto al de convertirse en artista. Con la sinceridad que la caracteriza, confesó que después de lanzar sus discos y colaborar con artistas como C. Tangana, contar su historia en un documental es un regalo inesperado que valora profundamente. Durante su participación en el programa 'Hay una cosa que te quiero decir', avanzó que el público podrá descubrir una faceta íntima y desconocida de ella, incluso para quienes creen conocerla bien. “Se va a ver todo y más”, afirmó, prometiendo una visión auténtica de su vida personal y profesional. Además, adelantó que contará con la presencia de varios artistas invitados, aunque prefirió mantener los nombres en secreto. En tono distendido, bromeó con Jorge Javier Vázquez por no incluirlo aún en el proyecto, reconociendo que su ausencia sería un error a corregir. “Un documental de mi vida sin ti, no lo sería”, concluyó entre risas.

Una historia muy impactante la de la intérprete sevillana que comienza con una despedida de soltera que le cambió la vida. En el año 2001, mientras cantaba en un karaoke la canción “Ese hombre” de Rocío Jurado, el músico El Kaly la puso en contacto con el productor Francisco Carmona para la grabación de su primera maqueta y empezar así su andadura en el mundo de la música. Con 16 álbumes de estudio y 25 años de carrera, colaborando con grandes artistas como Camela, C Tangana o el Andy y Lucas, 'La Húngara' tiene muchas cosas que contar en este próximo documental que ya está produciendo Mediaset España.