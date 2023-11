'GH VIP 8': Laura Bozzo sentenciada por su equipo y los telespectadores

El reality de Mediaset, ‘Gran Hermano VIP 8’ sigue en llamas y todo gracias a Laura Bozzo. Todo transcurrió a la hora de los posicionamientos en el espacio ‘GH VIP: Última hora’ conducido por Lara Álvarez, presentadora de Telecinco. Las nominadas de cara a la nueva expulsión de la gala de este jueves, 30 de noviembre, son Jessica Bueno y Pilar Llori, la primera del equipo azul y la segunda del equipo naranja.

Los concursantes debían posicionarse detrás de aquella compañera que pensaran que sería la siguiente expulsada. La presentadora peruana no dudó ni un segundo en colocarse detrás de Llori, la cual pertenece a su propio ‘’team’’. Esta acción levantó ampollas en el resto de participantes de dicho ‘’team’’ acusándola de traidora, especialmente Pilar y Naomi.

"Ha habido muchos problemas en el team naranja con todo el posicionamiento. Siempre la defendí. Pero ha habido una serie de opiniones diversas en mí. Tuve un cara a cara con Jessica y cuando estuve mal fue la única que se sentó conmigo", comenzaba a excusarse Bozzo para añadir sobre Bueno que ‘’ella me ha dicho cosas terribles, pero siento que es lo justo porque le dio vida a esta casa", continuaba diciendo para luego señalar a la que parecía ser de su equipo, Naomi. "Naomi no es team naranja, es team Naomi", soltaba. Esto ha provocado el malestar en la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 6’.

Llori, por su parte, al ver como la peruana iba en contra de ella dejó claro que no quiere su defensa ni apoyo. ‘’Para que me defiendan y me dejen con el culo al aire prefiero no tener una defensa. También prefiero que se posicione para que me vaya yo. Si me quedo en la casa no va a ser mi amiga", sentenciaba la catalana provocando que el cabreo de Laura fuera creciendo llegando a querer evitar el continuar posicionándose alegando que ‘’no se va a posicionar después de los insultos que acaba de recibir’’.

Tras este comportamiento, ha sido la propia Pilar quien le ha espetado lo que muchos telespectadores están comenzando a pensar sobre el concurso de Laura. "Pienso que te mueves por conveniencia". Esta actitud de la presentadora ha levantado sospechas en aquellos fieles seguidores del formato quienes no han dudado en catalogarla de falsa además de, que si sale nominada en la gala de este jueves, convertirla en la expulsada número 12.