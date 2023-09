'GH VIP 8' pone en marcha una nueva dinámica. ¿Está el reality de Mediaset intentado ganar audiencia?

Dos semanas después de que el reality de Telecinco, ‘Gran Hermano VIP 8’ diera su pistoletazo de salida, se ha producido un giro inesperado en su dinámica. Este pasado jueves, 28 de septiembre, tuvo lugar la tercera gala del concurso y la primera en cuanto a expulsión. Lo que parecía ser una gala cualquiera cambió debido a la sorpresa que la organización del reality tenía preparada. Marta Flich, presentadora del programa, fue quien informó a los telespectadores de lo que iba a ocurrir a partir de ahora.

Bajo el nombre de ‘Vida extra’ se trata de “una difícil y costosa decisión que podría cambiar el futuro inmediato de uno de sus compañeros”, así lo informa Mediaset. Esta nueva dinámica, que nunca antes se ha llevado a cabo, tiene que ver con las expulsiones. Una vez que los concursantes nominan, los nominados tendrán que hacer frente a la expulsión y el concursante elegido para abandonar la famosa casa de Guadalix tendrá una vida extra a cambio de un precio. La persona expulsada podrá escoger a un compañero/a de la casa para que decida traerle de vuelta al concursp. Eso sí, el precio será de 25.000 euros los cuales se restará del premio final y solo podrá usarse una vez.

La primera expulsión de ‘GH VIP 8’ recayó en Luca Dazi quien se enfrentó al argentino Álex Caniggia. El ex participante de ‘MasterChef’ tuvo la oportunidad de llevar a cabo esa vida extra por lo que eligió a su compañera de concurso, Oriana Marzoli, para que decidiera su destino. ‘’Luca, no te enfades conmigo, sabes que te amo, te adoro. Yo no sé si puedo ganar el concurso y si lo gana otro como me quedo yo si le resto el dinero. Es lo que no quiero, pero como alguien se lo gaste yo mato a esa persona'', decía la venezolana confirmando así que el joven de 19 años se ha convertido en el primer expulsado de esta octava edición.