Los Javis aclaran la vuelta a las pantallas de "Paquita Salas"

Cuando se lanzó la serie creada y dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi (ahora inmersos en la promoción de "La Mesías"),‘Paquita Salas‘, en 2016, nadie podía imaginarse el fenómeno en el que se convertiría la ficción protagonizada por Brays Efe. No sólo destacaba la brillantez de los guiones y el acierto en la dirección, si no que contó con un amplio elenco de actores y cameos de famosos como Belén Cuesta, Lidia San José, Álex de Lucas, Mariona Terés, Yolanda Ramos, Anna Castillo, Belinda Washington, Terelu Campos, Macarena García y Belén Esteban, entre muchos otros.

Sin embargo y tras su final en Flooxer y Neox se pasó a Netflix y al terminar su tercera temporada en 2019 no se supo más. Los fans enseguida comenzaron a pedir y luego a exigir la vuelta de la serie con una cuarta entrega con más aventuras de Paquita. Pocas han sido las pistas en estos casi cinco años de espera, salvo unas declaraciones de la actriz Blanca Cuesta que creía que podrían estar preparándose nuevos capítulos para un estreno cercano. Sin embargo los mandamases del proyecto, Los Javis, en una entrevista concedida a "Fotogramas" han dejado compuestos y sin novia los seguidores de "Paquita Salas".

Ambrossi ante la pregunta de una posible continuación aclaró que «‘Paquita Salas’ no está ahora mismo en el momento de volver. Estamos en un momento diferente y creo que se nota», aunque sí quiso mantener Calvo un hilo de esperanza: «Algún día volverá, desde luego, pero no va a volver ahora mismo». Para aquellos que no quieran perder la esperanza lo que no faltan son ideas: "Ideas hay miles. Tengo en el ordenador una carpeta que pone 'Paquita 4' con doscientos millones de cosas que nos gustan, que nos hacen reír, chistes… pero siento que todavía no es el momento. Nosotros cambiamos mucho. A lo mejor cuando se estrene ‘La mesías’ tomamos un mes de vacaciones y venimos con ganas».

Habrá que esperar a esas ganas que sumadas a la presión de lso fans y un talonario de Netflix pueden obrar el milagro de la vuelta de "Paquita Salas"