'GH VIP 8' sufre el abandono de otro concursante

‘Gran Hermano VIP 8’ ha vuelto a sufrir otra baja con el abandono de uno de sus concursantes. Tras la marcha de Oriana Marzoli del concurso por, supuestamente, no establecerse las condiciones que la organización y la venezolana tenían habladas, otro de sus participantes ha decidido poner punto y final a esta experiencia.

"Es un encuentro de estado de ánimo y físico muy extraño. Yo estoy muy a gusto, sinceramente, pero noto que me faltan fuerzas a veces. Y este concurso es para personas fuertes. Estoy bien. Lo único que echo muchísimo de menos a mis hijas, a mi nieto y a mi hermano. Por eso te digo que son sentimientos muy encontrados. Pero no he podido estar mejor atendida", comenzaba a explicar Karina.

La cantante de ‘’El baúl de los recuerdos’’, alegaba no poder estar al cien por cien en la convivencia por lo que tenía más la cabeza fuera del concurso que dentro. "Para nosotros ya has cumplido, Karina", decía el presentador, Ion Aramendi. "Has hecho un esfuerzo ímprobo por estar ahí. Siendo un ejemplo para muchas personas y para muchas personas también mayores, a los que les has alegrado el día. Lo más importante es que nosotros queremos que tú estés bien", continuaba Ion para luego saber si Karina estaba segura de abandonar la casa de Guadalix de la Sierra.

"Para mí es una decisión difícil. Pero noto que si llevo más tiempo me da miedo estar cada día peor. Entonces, lo único que deseo es que vosotros estéis bien y contentos con mi pequeña participación. Me voy con dolor porque dejo unos compañeros y un programa maravilloso. Necesito ir a casa. No lo puedo evitar", confesaba para afirmar que si su marcha ponía en riesgo el bote final, no se iba a ningún lado. Ion al escuchar esas palabras le pidió ‘’que se olvidase de ello’’ para luego agradecer su participación. "Todo el equipo de GH está muy orgulloso de tí".