'GH VIP8': Un concursante se salva de la expulsión con un 8% de los votos

La pasada gala de 'Gran Hermano VIP 8', mostró a sus cuatro nominados. En un primer momento eran Naomi, Marta Castro, José Antonio Avilés y Carmen Alcayde, los nombres señalados pero todo dio un giro de 180 grados. El heladero pujó 12.000 euros por salvarse de dicha nominación cambiando su lugar y metiendo al patinador artístico. Este domingo, en el debate del reality presentado por Ion Aramendi, se desveló que Javi Fernándezera el otro nominado además de cuál de los concursantes se salvaba de la expulsión.

''Hay un nominado que no sabe lo que está", comenzaba a decir el presentador de Mediaset mientras conectaba en directo con los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra. "Este nominado lo eligió Avilés tras pagar por su salvación, la persona que se une a la lista de nominados es... Javier", desvelaba Aramendi.

"Javi lo pidió y yo se lo di, me parecía justo, sabía que él lo necesitaba. Si hubiera querido jugar hubiera metido a gente que fuese más débil, tuve que valorar y sé que él está mal, que quiere salir", explicaba el heladero. Por su parte, el patinador artístico quiso confesar cómo se sentía en la convivencia. "Los días se me hacen muy duros, todos saben mi situación, que voy un poco en una montaña rusa. Creo que soy el más preparado para salir de la casa, sé el sentimiento que tienen ellos de estar y creo que soy al que más le gustaría volver a casa, se me está haciendo más cuesta arriba de lo que pensaba", decía conteniendo sus emociones.

Tras esto, el conductor volvía a conectar con los concursantes pero esta vez para dar el nombre del salvado. Naomi y Marta Castro eran los dos primeros nombres de las concursantes que aún siguen en la palestra dejando a Javi y a Carmen Alcayde con la intriga de cuál de los dos era el elegido.

Finalmente, Aramendi desveló que Alcayde era la concursante menos votada de la semana con un 8% de los votos provocando alegrías en el plató de Telecinco y en la propia concursante : "No me lo creo, muchas gracias, no me lo imaginaba en mi vida", agradecía con una gran sonrisa.