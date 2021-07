El esprint final por ser el mejor novillero del sur

Una de las capitales del planeta taurino cierra hoy el certamen más importantes del año. Sin eventos tan importantes para el sur de España como la Feria de Abril, el Circuito de Novilladas de Andalucía celebrado en distintas provincias y organizado por la Fundación del Toro de Lidia, ha acaparado el protagonismo taurino en toda la región. Pero no solo ha servido para recuperar plazas y regiones que llevaban años sin actividad taurina, sino que también ha impulsado a novilleros y hierros locales.

Sin ir más lejos el recorrido de este circuito ha pasado por localidades de Cádiz como Sanlucar, Palos de la Frontera o Cazorla, Córdoba y mañana Granada, exactamente en el municipio de Atarfe. Así, esta segunda edición del Circuito se ha extendido hasta los siete festejos, con clasificatorias, semifinales y el gran duelo final. Además, de apostar por ganaderías de la región, la FTL no ha querido excluir a ningún encaste, de hecho, solo en la tarde de hoy coincidirán hasta tres distintos, representados por Torrestrella, Ana Romero y El Torero.

En esta ocasión los jóvenes espadas que aspirarán a alcanzar el trono andaluz son Jorge Martínez y Manuel Perera. Con el segundo hablábamos tan solo hace unas semanas, cuando afrontaba su primer compromiso, en Cazorla, después de sufrir una de las cornadas más espeluznantes de la temporada, en Vistalegre. Una cornada con evisceración intestinal, que hizo que la relación con su apoderado, Juan José Padilla, se estrechara todavía más. Ambos son dos claros ejemplos de superación, cuyos caminos se cruzarían por primera vez cuando Perera estaba convaleciente de aquel grave accidente de tráfico que sufrió con solo 17 años. «Mi historia es dura pero gracias a ella soy quien soy y tengo que dar gracias a esos infortunios porque de ahí saqué lo positivo y sé afrontar la vida como viene», cuenta el propio Manuel Perera en declaraciones a la FTL con una madurez impropia para sus 19 años. Sin embargo, para él es muy importante que la gente de su edad entienda su vocación: «Es bonito que la gente joven comprenda que no solo vamos a matar un novillo, hay muchas cosas más allá, es una forma de vida y de pensar que conlleva mucho esfuerzo y mucho sacrificio». «Hay gente de mi edad que se agobia por cosas que para mí no tienen importancia, es una filosofía de vida que para la sociedad sería importante. Nunca sabemos hasta dónde llegamos hasta que no lo hacemos», añade el diestro nacido en Extremadura.

Aunque su nombre haya sonado algo menos que el de Perera, Jorge Martínez se ha ganado a pulso estar hoy en esta cita, cuya carrera también está dirigida por un matador de toros, Ruiz Manuel. Desde Almería Jorge se ha recorrido estos días toda Andalucía para afrontar sus compromisos en Córdoba, Cádiz y ahora Granada. De familia humilde, quiere dedicarle un triunfo a su madre, «es a quien le debo todo». El duelo se podrá ver esta tarde a través de Canal Sur.