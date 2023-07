«A la gente le recomiendo que tenga peor coche que su vecino»

Luis Pita se define a sí mismo como un hombre plenamente feliz. ¿Cómo lo consigue? Gracias a que goza de libertad financiera, lo que le permite dedicarse a lo que le gusta sin preocuparse por el dinero. Algo, asegura, que todo el mundo puede conseguir siguiendo los consejos que ahora recoge en su libro «Libre. Aprende a ahorrar y a invertir para conseguir tu libertad financiera», que publica bajo el sello de Alienta.

¿Qué es exactamente la libertad financiera?

En mi caso, mi libertad financiera es de 14 años. Es decir, si hoy dejara mi trabajo, viviría en la misma casa, mis hijos irían al mismo colegio y podría salir con mi mujer a cenar a los mismos sitios de ahora. Todo eso me da la tranquilidad de poder trabajar y disfrutar de lo que me gusta.

¿Lo consigue pese a las dificultades actuales desde el punto de vista económico?

Por supuesto. No tengo grandes lujos, pero sí considero que tengo calidad de vida.

¿Cómo ha llegado hasta aquí?

Durante una temporada de mi vida lo pase muy mal, porque no hice las cosas bien. Acabé la carrera, empecé a trabajar y me endeudé. Tuve una crisis de ansiedad importante que me llevó a replantearme que, o gestiono bien mi dinero o acabaré en la tumba. Entonces, empecé a ahorrar.

¿En qué se fundamenta su método?

En el preahorro. El español tienen claro que ahorrar es algo bueno, sin embargo, no sabe cómo hacerlo.

¿Qué hacemos mal?

Ahorramos al final, cuando ya hemos hecho frente a todos los gastos, cuando, en realidad, habría que hacerlo antes. Lo ideal es ahorrar a principio de mes. Separar una cantidad de nuestros ingresos, como si fuera un gasto más. No requiere ningún esfuerzo y mejora notablemente la libertad financiera. Una vez que se ha comenzado a preahorrar y te das cuenta que funciona, cada vez quieres ahorrar más y empiezas a tener otros problema, que no sabes qué hacer con el dinero. Es entonces cuando explico cómo sacar partido al preahorro.

¿Y dónde invertimos?

Se puede invertir con tu banco o tu asesor financiero o recurrir a una indexada o inmobiliaria.

¿Qué parte de los ingresos hay que reservar?

Mi consejo es que se empiece por una cantidad pequeña, que estaría entre el 10% o el 15% del salario para, posteriormente, ir aumentándola. Se puede llegar a ahorrar hasta el 30% o el 40% del salario. De esta forma, he ayudado a más de 100.000 personas a aprender a preahorrar. Para ello, además de escribir libros, cree la plataforma preahorro.com, que ofrece información gratuita para construir esta libertad financiera.

En su libro habla de aceleradores, ¿de qué se tratan?

En el libro distingo entre tres grupos: los que ya ahorran, los que no lo hacen y los que están endeudados. En el primero de los casos, la clave están en invertir a largo plazo. Se tiene que plantear un horizonte de por lo menos siete u cocho años. Con ello, se puede obtener una rentabilidad del 8% anual, lo que quiere decir que cada nueve años se duplica la inversión. A la gente que no ahorra le recomiendo que tengan peor coche que su vecino. No te tienes que preocupar de impresionar, sino de que las cosas te vayan bien. Está demostrado que cuando dejas de compararte con los demás eres más feliz. A los que ya están muy endeudados, recomiendo el «método cascada», que consiste en utilizar el preahorro para que se libren de las deudas, empezando por las más pequeña para ir cancelando progresivamente las más elevadas. También es muy importante para este grupo que nunca utilicen la tarjeta de crédito, siempre de débito.

Parece que se cumple aquello de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita

Por supuesto. Muchas veces se trata solo de aplicar el sentido común.

¿Qué ocurre con la inflación?

La inflación golpea por tres sitios: por el aumento de los precios, por la caída del valor del ahorro y por la subida de tipos, que afecta fundamentalmente a la cuota de la hipoteca. En una situación como la actual es el momento ideal para empezar a preocuparse con las finanzas y por hacer las cosas bien. Los españoles ahorramos cuando las cosas van mal. Está demostrado que en periodos de crisis el ahorro se acerca a nivel europeo. Sin embargo, en etapas de bonanzas, se reduce a la mitad

¿Qué ocurre con la jubilación? Porque el futuro pinta bastante incierto...

La realidad es que nos jubilaremos más tarde y con una pensión peor. Si no hacemos nada, tendremos, sin duda, una vejez muy dura. Sin embargo, hay acciones que pueden ayudar a mejorar la jubilación. El primero es la inversión a largo plazo de la que ya he hablado, y una segunda es utilizar la vivienda habitual como activo. Cuando una persona se jubila tiende a vivir en la misma casa, algo que no tiene sentido, ya que por lo general, suele sobrar espacio. La vivienda se puede alquilar y buscar otra en un lugar más pequeño con un precio más asequible.

¿Qué balance hace su experiencia?

He pasado de no poder dormir a ser feliz (diría que soy una de las personas más felices del mundo). Cuando estás muy cansado entras en un bucle del que te cuesta salir. Tener las finanzas orden te cambia la vida. Vivo donde quiero y, además, he podido realizar mi sueño, que es escribir. Para tener libertad financiera y, por tanto, ser feliz, no se necesita hacer nada raro.