Pocas frutas han sido tan asociadas al bienestar como los arándanos. Se promocionan como alimentos "antiaging", protectores celulares y aliados del sistema inmune. Pero lo que muchos no saben es que no todos los arándanos son iguales, y que el que compras en el supermercado probablemente no ofrece los beneficios que crees.

¿Cuál es la diferencia entre arándanos silvestres y cultivados?

Los arándanos proporcionan una verdadera protección celular, pero solo bajo una condición Unsplash

La clave está en su origen. Mientras que los arándanos cultivados (Vaccinium corymbosum) son más grandes, dulces y estéticamente atractivos, los silvestres (Vaccinium myrtillus) son pequeños, oscuros y mucho más ricos en compuestos bioactivos.

Los arándanos silvestres contienen una mayor concentración de antocianinas, un tipo de flavonoide con poder antioxidante que les da su color característico. También aportan más polifenoles, que ayudan a proteger las células del daño oxidativo, mejoran la circulación y favorecen la salud cerebral.

El verdadero "superalimento" está en el bosque

Según diversos estudios nutricionales, las antocianinas presentes en los arándanos silvestres no solo protegen las células, sino que también podrían contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, inflamatorias y neurodegenerativas. Su densidad nutricional es tan alta que han sido estudiados incluso por su potencial en terapias complementarias para pacientes oncológicos o con deterioro cognitivo leve.

En cambio, los arándanos de cultivo, aunque también saludables, pierden parte de estos beneficios por su menor concentración de principios activos. Además, su contenido en azúcar es más alto y su coloración más superficial, lo que indica una menor presencia de pigmentos antioxidantes en su interior.

¿Cómo identificarlos y dónde encontrarlos?

Los arándanos proporcionan una verdadera protección celular, pero solo bajo una condición Unsplash

Los arándanos silvestres suelen encontrarse en su estado natural en zonas boscosas de Europa durante los meses de verano, aunque también se pueden adquirir congelados o deshidratados en tiendas especializadas en productos ecológicos o de herbolario. Su sabor es más intenso y menos dulce, y tiñen la lengua y los dedos de púrpura con facilidad: una pista clara de su potente carga antioxidante.

En resumen: no todos los arándanos son iguales

Si buscas un verdadero refuerzo para tus células y un escudo natural contra el envejecimiento, elige arándanos silvestres. No solo contienen más nutrientes, sino que su impacto positivo en la salud está respaldado por la ciencia. La próxima vez que estés frente a la sección de frutas del supermercado, recuerda: el tamaño no lo es todo.