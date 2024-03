Estos son los alimentos que aumentan la calidad del semen y mejoran la fertilidad

Entre el 8 y el 12% de las parejas de todo el mundo en edad reproductiva tienen dificultades por concebir y entre el 40 y el 50% de los casos de infertilidad se debe a factores masculinos.

Los malos hábitos alimentarios también afectan a la fertilidad masculina. Así, un estudio reciente de la Universidad Rovira y Virgili (URV), publicado a principios de febrero en "Human Reproduction Open", concluía que el consumo de alimentos ultraprocesados se asociaba a una peor calidad del esperma.

En concreto, aquellos hombres cuya ingesta energética se basa en un 30% de alimentos ultraprocesados tienen más riesgo de tener una calidad espermática alterada.

Alimentos como el fast food, productos altos en azúcar, refrescos, fritos o precocinados congelados ya son conocidos por su baja calidad nutricional y cada vez más, por su capacidad para alterar la calidad del semen. Ahora bien, comer alimentos no recomendados de forma puntual no significa que no se vaya a ser padres. Pero, ¿cuáles son los alimentos que sí aumentan la calidad del semen y, por tanto, las probabilidades de tener un bebé?

"Se trata de una cuestión de hábitos, no de ciertos alimentos por sí solos", hace hincapié Marta Antich, directora científica y embrióloga especialista en fertilidad y fundadora de Fertilab Barcelona.

La especialista destaca tres tipos de nutrientes que potencian la fertilidad masculina y qué alimentos se deben consumir para obtenerlos. Uno de ellos es el omega 3 de tipo DHA.

"Es muy habitual ver un déficit de este tipo de ácidos grasos, y debemos tener en cuenta que éstos tienen numerosos beneficios para las membranas de los espermatozoides”, explica.

El omega 3 se encuentra en alimentos como el pescado azul o el aceite de oliva. Antich recomienda “tomar pescados pequeños como la caballa, las anchoas, las sardinas y mariscos como las ostras".

El segundo tipo de nutriente que recomienda Antich son los antioxidantes. "El espermatozoide tiene que pasar por procesos complejos y tiene que poder moverse con facilidad para poder fecundar con éxito, por lo que se requieren muchas vitaminas", afirma Antich, que recomienda el consumo de alimentos altos en antioxidantes, como las frutas, especialmente la naranja, verduras rojas, el brócoli o el aguacate.

La especialista en fertilidad resalta también el consumo de tomates cocinados, que son ricos en licopeno, una proteína que tiene muchos beneficios para la próstata.

Por último, Antich aconseja tomar minerales. Si la alimentación es buena, no es necesario tomar suplementos, aunque “hay veces en las que nos encontramos ante casos de déficit de minerales como el magnesio”, incide la experta.

Tomar sal marina de buena calidad, beber y cocinar con agua de mar es una forma de tener todos los minerales que necesitas, como el zinc, el magnesio o el selenio.

Determinar el porcentaje de casos de infertilidad por mala alimentación es “muy complicado, ya que factores como la contaminación y otros malos hábitos también pueden estar influyendo”, como el estrés o el sedentarismo.

Sin embargo, Antich revela que “se dan muchos casos de mejoras sustanciales después de haber realizado pequeños cambios, lo que nos demuestra que sí que hay hábitos que tienen la capacidad de mejorar la salud fértil”, asegura la directora científica de la clínica barcelonesa.