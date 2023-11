Té verde: ¿funciona realmente para perder peso?

El té verde ha sido durante mucho tiempo objeto de interés cuando se trata de la pérdida de peso. Su atractiva combinación de accesibilidad, buen sabor y disponibilidad en supermercados y tiendas de hierbas ha fomentado la creación de una cultura que destaca las propiedades saludables de diferentes variedades de té. Se ha hablado mucho sobre si el té verde puede contribuir a perder peso, y aquí te proporcionamos información completa sobre este tema.

La pregunta principal es: ¿el té verde realmente ayuda en la pérdida de peso? La respuesta es un tanto ambigua, con muchas consideraciones. Sin embargo, es esencial destacar que solo se refiere al té verde infusionado, excluyendo lattes de té verde y helado de té verde.

La afirmación de que el té verde favorece la pérdida de peso se centra en su impacto en el metabolismo, principalmente en su capacidad para acelerarlo. Esto se debe a las catequinas, un tipo de antioxidante, y la cafeína presentes en el té verde, que pueden influir en la oxidación de grasas y, por lo tanto, en la velocidad a la que tu cuerpo quema calorías.

Un pequeño estudio de 2018, publicado en el International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, señaló que las bebidas de té verde matcha podrían mejorar la oxidación de grasas después del ejercicio en mujeres tras una caminata de 30 minutos. No obstante, los autores del estudio advirtieron que no se debe exagerar sobre las propiedades del té matcha en relación con la pérdida de peso.

Otro análisis de 2012, publicado en Cochrane Review, indicó que las preparaciones de té verde parecen producir una ligera pérdida de peso, aunque no estadísticamente significativa, en adultos con sobrepeso u obesidad.

En resumen, estos estudios, aunque indicativos, son pequeños y no concluyentes. Por lo tanto, es cierto que el té verde podría contribuir a una pérdida de peso mínima, pero esta cantidad probablemente sea tan insignificante que no se note en la práctica.

Además, es importante considerar cómo consumes el té verde. Si agregas azúcar o crema, es posible que anules los beneficios del té verde en la pérdida de peso, ya que estarías ingiriendo calorías vacías. La elección del tipo de té verde también es relevante, ya que la calidad de las hojas y la presencia de ingredientes innecesarios pueden variar entre marcas.

Para obtener los posibles beneficios del té verde, es recomendable optar por marcas que utilicen ingredientes completamente naturales y eviten conservantes artificiales.

En definitiva, consumir té verde es una opción saludable en tu dieta, más beneficiosa que beber refrescos con regularidad. No obstante, debes ser consciente de la cantidad de cafeína que ingieres. Una taza de té verde convencional de 200 ml contiene aproximadamente 25 miligramos de cafeína, y los expertos recomiendan no superar los 400 miligramos de cafeína al día.

Si esperas que el té verde sea una solución mágica para perder peso rápidamente, es posible que debas mantener tus expectativas bajo control.