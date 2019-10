Cristina Pedroche y su parto en directo en "El Hormiguero"

Cristina Pedroche comenzó su andadura en "El Hormiguero" hace casi un mes y desde entonces, no ha dejado de sorprendernos. En un principio, su sección trataba sobre cine, bandas sonoras y cómo estas influyen de manera crucial en las escenas a las que sirve...Sin embargo, su primera experiencia en el espacio liderado por Pablo Motos no terminó siendo lo que ella misma esperaba. Los nervios del directo, una acción compleja y alguna "novatada" de sus compañeros hicieron que su estreno no fuese del todo estelar.

No obstante, Pedroche no se da por vencida y además de ese desparpajo natural posee las cualidades necesarias para triunfar en la pequeña pantalla por lo que ha vuelto a estrenarse en el veterano programad de Antena 3 pero esta vez, con otra sección: Patentes Pedroche.

La joven y de sobra conocida colaboradora pondrá a prueba inventos que cayeron en el olvido y que por alguna razón no se extendieron pero que resultan curiosos y sobre todo, divertidos. En este nuevo espacio Pedroche experimentará en primera persona algunos de ellos como por ejemplo el de parir con fuerza centrífuga.

Esta patente es fruto de un "invento" diseñado por el matrimonio Blonsky en el año 1965. Consistía en subirse a una camilla y dar vueltas hasta que el bebé en cuestión saliera "disparado". Pedroche no tardó en ponerlo a prueba, como siempre, en directo...arrancando las carcajadas de todos los presentes.