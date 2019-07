"Latinos en el corredor de la muerte", de David Beriain, nominado a los premios Emmy 2019

Mirar sin ver. La vista al frente evitando obstáculos. Obstáculos que no son más que la realidad que nos inunda pero que ignoramos. No es un problema nuestro, no somos culpables de no saber lo que no nos araña pero aunque no sea nuestra sangre, si te acercas, duele igual. "Latinos en el corredor de la muerte", de David Beriain, muestra la cara oculta de las verdades a medias. Un 13% de la población condenada a muerte en Estados Unidos es de origen hispano. El periodista navarro, reconocido por su capacidad de sumergirse en las aguas donde nadie quiere bucear muestra a través de este documental de DMAX, esos óbices que se vuelven transparentes cuando la certeza quema.

Este documental producido por 93 Metros para DMAX, pone nombre y rostro a esta llama incandescente que arrasa la realidad de la justicia americana. Juan Balderas fue condenado a muerte en el año 2014 tras un largo proceso repleto de irregularidades. El supuesto testigo de un asesinato a un miembro de su pandilla fue, según expertos, culpado de manera injusta. Injusticias que tejen una situación vertiginosa de anomalías en los corredores de la muerte de las cárceles estadounidenses para estos ciudadanos.

Tras el éxito de las inmersiones encabezadas por Beirain, no es de extrañar que esta producción estrenada en marzo del 2018 haya sido nominada a los conocidos premios Emmy 2019 en la categoría de "Extraordinario periodismo de investigación en español". Una nominación que se acerca- temporalmente hablando- al estreno de su siguiente proyecto: "Clandestino", una nueva entrega de su ya reconocido elenco de documentales basados en el periodismo desde dentro, literalmente. El navarro es especialista en informar desde el epicentro de las mayores bandas criminales mundiales, pero en esta nueva entrega lo hará desde dentro de nuestras fronteras.