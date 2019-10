Piqué se desmelena en televisión: “Nunca me he puesto la camiseta del Madrid por la alergia”

Gerard Piqué nunca pasa inadvertido en los programas de entretenimiento de televisión, aunque la verdad es que se hace de rogar ya que sus intervenciones se cuentan con los dedos de una mano. Ayer visitó 'El Hormiguero' junto a David Ferrer para promocionar la nueva Copa Davis, que se disputará del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid.

Pablo Motos, durante la entrevista en el programa, preguntó al futbolista sobre lo que todos los espectadores quieren saber: "Te metes en todos los charcos. ¿Es premeditado?". A lo que Piqué contesto: "Pocas veces la he liado con mis declaraciones sin querer. Lo hago para pasármelo bien. La gente lo ve como la gran cosa, pero por dentro, sinceramente, yo me descojono". A lo que ha añadido que este tipo de cosas son las que suelen comentar entre compañeros: "Luego nos reímos en el vestuario. El mundo del futbol y todo lo que lleva alrededor es un espectáculo una mentira, una farsa"... "Cuando nos metemos en líos es porque queremos salsa", ha confesado. Lo que también se refleja en la relación entre los compañeros de profesión: "Los jugadores nos llevamos de maravilla. El ambiente es genial".

En cuanto las críticas que recibe a menudo, Piqué ha confesado que tener gente en contra le motiva más: "Cuanto mejor juegas, les jodes más a ellos. La época en la que me silbaban en la selección fueron mis mejores años allí". Aunque el futbolista ha revelado que este tipo de críticas si le afectaban cuando era más joven: "Ahora pasas un poco del tema. Claro que te afecta, pero con el tiempo relativizas y sabes que cuando pierdas vas a recibir críticas aunque juegues mal, y cuando ganes al revés. Todo depende de si la pelotita quiere entrar o no".

El defensa ha aprovechado para arremeter contra uno de sus mayores rivales cuando le han preguntado si alguna vez se había puesto la camiseta del equipo blanco: "Nunca me he puesto la camiseta del Real Madrid, la he intercambiado con algún jugador pero nunca puesto, por la alergia y tal", señaló el jugador.

No es la primera vez que la lía Piqué. Cuando asistió “La Resistencia”, junto a David Broncano, no dudó en responder de manera cómica, incluso algo ofensiva, a la pregunta: "¿Cuánto dinero tienes?". "Tengo más que el patrimonio del Espanyol", aseguró. El equipo del programa buscó rápidamente los datos: "57 millones", pero Piqué explicó que tenía mucho más que eso. También aprovechó con la respuesta a "¿Cuánto has follado en el último mes?", a lo que el catalán respondió: "¿Cuentan las del Bernabeu?".

"Entonces, ¿todo te la suda o es la sensación que da?" le preguntó Broncano. "Tanto como eso no", dijo el futbolista, que confesó algunos de los "troleos" que se hacen en la plantilla de su equipo: "Tenemos un grupo de whatsapp que yo cree en el que estamos toda la plantilla y a veces invitamos a gente aleatoria, a Roncero por ejemplo, y le ponemos memes y cosas así y luego les echamos".