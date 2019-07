Absolutamente todo para "El Contenedor"

Puede que nunca lo hayáis pensado pero, ¿Somos lo qué tenemos? hoy en día, en el mundo material en el que nos vemos sumidos, cuesta diferenciar la línea divisoria entre lo que queremos por capricho y lo que realmente nos hace falta. Antena3 en colaboración con Shine Iberia ha decidido rescatar un rompedor formato que nació en Dinamarca, «El Contenedor» («Stripped» en el original) en el cual se mostrarán diferentes grupos de personas sometiéndose a una experiencia que cambiará por completo sus vidas. A partir de hoy a las 22:45h en Antena3 podremos experimentar junto a los protagonistas como es intentar seguir una rutina despojado de todo objeto material.

Si nos hicieran la pregunta ¿con qué no puedes vivir? seguramente una gran mayoría de respuestas se resumirían en: apartos electrónicos, ropa, maquillaje, coche, etc. Sin caer en la cuenta de como sería desprenderse de una cama, utensilios para cocinar, productos de aseo, etc. La conclusión a la que llegaríamos y objetivo que tienen los protagonistas de «El Contenedor» es la misma: si no hubiese posesiones materiales, ¿nos ayudaría a saber cómo somos realmente? Los habitantes de cuatro viviendas de diferentes puntos de la península tendrán que aprender a convivir y seguir con sus rutinas prescindiendo de cualquier elemento material, incluso su propia ropa. Durante 10 días deben desenvolverse con total normalidad en su casa, la cual será vaciada: sin camas, sofás o menajes. Todas estas pertenencias serán alamacenadas en un contenedor a un kilómetro de sus viviendas. Ahora bien, estas familias seguirán una serie de reglas a cumplir, no podrán comprar nada salvo la comida y bebida del día. Podrán pedir ayuda para trasladarse o alimentarse con la excepción de no acumular nada. Esto último también se lleva al campo de la vivienda, en la cual no podrán introducir nada del exterior. Poniendo a prueba su ingenio, imaginación y hablidades lograrán desarollar su día a día de la manera más cotidiana posible. Mientras recuperan sus objetos, solo podrán escoger uno por jornada, pondrán aprueba quienes son y como viven, además de saber lo que realmente es necesario en sus vidas.

Éxito internacional

«El Contenedor» es una adaptación del formato de Dinamarca bajo el nombre de «Stripped» y llega a España después de su éxito internacional. En 2015 se estreno en el canal DR3 y se convirtió en el programa más visto del canal al multiplicar por cinco la media en «Prime Time». Otros países en los que ha triunfado el formato son Reino Unido, EEUU, Finlandia, Alemania y Suecia .

Los objetos más preciados

Al preguntar a las familias participantes en el formato muchos de ellos coinciden en varios objetos imprescindibles. Esto, nos da una pista de que apreciamos en nuestras rutinas. Ellas no pueden vivir sin el maquillaje y la ropa. Mientras que ellos se deciden por el coche, el móvil y los ordenadores. Sin duda alguna la cama para la mayoría de ellos es un objeto que tampoco puede faltar en su lista.