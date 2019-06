«El cuento de la criada»: Las criadas piden sentarse en el trono

Tras dar carpetazo a «Juego de tronos» se recoloca el escenario de las series. Eso sí, que el seriéfilo no espere grandes estrenos pero sí las nuevas temporadas de producciones que marcan el ritmo de la ficción televisiva Las mujeres y las transexuales cogen el testigo en HBO con «El cuento de la criada», «Big Little Lies» y «Pose». Netflix se aferra a «Black Mirror», «Dark» y «Paquita Salas». Y Movistar+ confía su poderío en el drama español «Hierro», además de «City on a Hill». Casi 40 estrenos intentarán seducir a los espectadores.

«La víctima»

Tubamultas emocionales y judiciales en una serie que puede dar mucho de sí. Catorce años después del asesinato de su hijo a manos de un adolescente, su madre señala a un hombre y padre de familia como el culpable los hechos. Él asegura que es inocente mientras es acosado por la opinión pública. Da qué pensar. Día 4. Filmin.

«Black mirror»

¿No serán demasiadas cinco entregas sobre cómo la tecnología puede influir sobre nuestras vidas hasta el punto de volverlas del revés? Es opinable. Lo que no tiene discusión es la presencia de la estomagante Miley Cyrus. Día 5. Netflix.

«Doom patrol»

Otra de superhéroes del universo DC: Robotman, el Hombre Negativo, Elasti-Girl y Crazy Jane dirigidos por el científico loco. Personajes físicamente desfigurados pero con superpoderes. Acción y comedia son una buena combinación. Día 5. HBO España.

«NOS4A2 (Nosferatu)»

Basada en una novela de Joe Hill –hijo de Stephen King– Zachary Quinto («Star Trek: más allá», 2016) no puede tener más mala pinta al hacer de un malote terrorífico que vive en una existencia paralela a costa del alma de los niños. Día 5. AMC.

«El cuento de la criada»

Es probable que esta serie muera asfixiada por su excepcional primera temporada y las altas expectativas que genera. Aviso a navegantes: la crítica estadounidense está filtrando que se estanca la trama en la tercera entrega de esta distopía. Sin embargo, otros alaban que siga inquietando a la audiencia que ve en Gilead un reflejo de la actual sociedad estadounidense. Día 6. HBO España.

«Big Little lies»

Sin asesinato (ni asesino) en su segunda temporada se impone una reinvención. Lo mejor es el reparto, no porque esté Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Laura Dern; lo importante es que se incorpora Meryl Streep, un monumento de la interpretación. Día 10. HBO España.

«The act»

Atención a la relación sumamente tóxica entre una madre y su hija. Y es que hay amores que matan... Día 14. Starzplay.

«Jett»

¿A alguien le interesa la historia de una ladrona a la que no le dejan redimirse? Pues eso. Día 15. HBO España.

«Los espookys»

Una rareza. Hablada en su mayor parte en castellano, los protagonistas son unos trabajadores del terror que asustan a quien lo necesita. Una oda al masoquismo. Día 15. HBO España.

«City on a hill»

Ben Affleck y Matt Damon son los productores de esta serie que tiene como protagonista a Kevin Bacon. Más allá de los nombres están los hombres: los que lograron que en el Boston de los años 90 se erradicasen los altos niveles de delincuencia, violencia y racismo que asolaban la ciudad y que contaban con la complicidad de policías corruptos. A priori, la trama puede ser apasionante. Día 17. Movistar Series.

«Euphoria»

Los personajes son jóvenes que no saben ni por dónde les da el aire entre el sexo, las drogas, la identidad, las redes sociales, el amor y la amistad. Falta por ver si aporta un mensaje implícito o es un simple entretenimiento. Día 17. HBO España.

«Grand hotel»

¿Se acuerdan de la serie española «Gran hotel»? Pues este es su «remake». Mejor el original. Día 17. HBO España.

«Chimerica»

Los periodistas gráficos en conflictos en ocasiones necesitan una catarsis para recolocarse en la vida. Es lo que le pasa al protagonista: un hombre que vive una crisis profesional y busca respuestas viajando hasta China donde captó una de sus instantáneas más famosas, la de un estudiante plantándose delante de un tanque en 1989 en la plaza de Tiananmen de Pekín. Día 18. Filmin.

«Toda la verdad»

Una abogada regresa a su lugar de nacimiento para defender las turbias prácticas de una empresa farmacéutica. Sosa. Día 20. TNT.

«The rook»

Un «thriller» de espías descafeinado y previsible que solo es un mero, y conocido, entretenimiento. Día 30. Starzplay.