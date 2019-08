Sin esperarlo y sin la aportación de demasiados datos, Netflix ha anunciado la cancelación de muchas de sus producciones durante este verano. Los seguidores y enamorados de estas producciones han mostrado su descontento ante estas decisiones y no han tardado en dejar clara su postura. "The OA", serie protagonizada por Brit Marling, es una de ellas y no una cualquiera. Su final completamente abierto y el anuncio repentino de su cancelación han enfurecido a sus fans que a través de Twitter han iniciado una campaña de "amenaza" contra la plataforma internacional.

A través de los hashtags "#SaveTheOA" y "CancelNetflix", los suscriptores han querido difundir su irrevocable cancelación programada para el próximo 10 de septiembre, alegando la falta de compromiso demostrada por la plataforma hacia sus usuarios: "Cancelación masiva a Netflix el 10 de septiembre. No pueden seguir cancelando las series que amamos y esperar que sigamos suscritos. ¡Acabemos con el ciclo abusivo en el que nos tiene Netflix!". Así es como los fanáticos de "The OA" han incitado a la comunidad twittera, la cual ha aprovechado esta oportunidad para denunciar la cancelación de otras tantas series que dejaron a los usuarios con el mal sabor de boca que ahora verbalizan a través de las redes.

Además de "The OA", "Sense8", "Jessica Jones", "Luke Cage", "Haters Back Off", "Día a día", "Marco Polo", "Gypsy", "Daredevil" o "The Get Down" son solo algunos de los nombres que han ido desapareciendo del contenido disponible en Netflix en los últimos meses, un hecho que los usuarios ya no perdonan.