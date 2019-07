Richard Harmon y Tasya Teles: «Echamos de menos todas las amenazas de Twitter»

Vuelve a SYFY «The 100», después de una quinta temporada que tuvo un gran éxito entre el público, la sexta entrega fue estrenada el pasado 14 de mayo, en la que los protagonistas se enfrentan a un nuevo futuro tras el Fin del Mundo. Además, los fans están de enhorabuena, ya que la serie ha sido renovada para una séptima temporada.

Hablamos con dos de los protagonistas de la serie distópica, Richard Harmon que interpreta a John Murphy, y Tasya Teles, que se pone en la piel de Echo, antiguo miembro de la Nación del Hielo. Ambos se mostraron muy entusiasmados al ser los responsables de presentar la nueva entrega de la ficción.

– ¿Cómo han cambiado vuestras vidas desde que fuisteis seleccionados para «The 100»?

–Richard Harmon: Mi vida no tiene nada que ver a como era antes. Nunca me habría esperado nada de lo que me está pasando ahora, ni convertirme en el actor de una serie tan importante. Además, nos ha traído a Madrid.

–Tasya Teles: Cuando eres actor, la profesión se puede convertir en el centro de tu mundo, pero con este trabajo lo disfrutamos mucho. Ha sido un cambio monumental en mi vida y además, nos da la oportunidad de viajar por todo el mundo, hablar con mucha gente y tocar muchos temas que igual otras series no tocan.

–¿No os limita permanecer durante siete temporadas en la misma serie?

–TT: Lo que nos gusta mucho de «The 100» es que nos permite trabajar con el mismo reparto durante muchos años. Tenemos compañeros con los que hemos compartido nuestra vida durante 7 años. Para nosotros cada nueva temporada es como volver al colegio.

–Tanto Murphy como Echo empezaron siendo muy odiados. Pero a lo largo de las temporadas han tenido una gran evolución y se les ha acabado cogiendo cariño. ¿Cómo habéis experimentado esa tranformación en vuestros personajes?

–RH: Por un lado, echamos un poco de menos todas las amenazas que recibían nuestros personajes en Twitter. Pero ha sido increíble partir de un personaje que provocaba tanto rencor y odio entre los fans. Hemos dado la vuelta al personaje y así, hemos conseguido que el público le entienda. Ha sido todo un reto.

–TT: Nunca había interpretado un papel tan intenso como Echo, lo he intentado hacer de tal manera que se entendiera de donde venía toda esa violencia. Lo interesante es ver que estos personajes, que pueden no caer bien al principio, tienen una parte de humanidad, y esto es lo que produce esa empatía con el público.

–Clarke, Octavia, Echo, Raven... son sólo algunas de las mujeres tan fuertes que nos ha mostrado la serie. ¿Qué importancia creéis que tienen este tipo de personajes?

–TT: Para nosotros es muy importante y muy necesario. Estamos representando diferentes versiones de mujeres, las que vemos día a día en nuestra vida. Además, es un privilegio poder contar la historia de distintas protagonistas femeninas.

–RH: Para nosotros es lo más normal, cuando llegamos al set estamos rodeados de mujeres. Además, esto dice mucho de la serie, y también de su creador que fue un adelantado, ya que esto es algo que se está empezando a ver ahora, pero «The 100» siempre ha sido una serie con personajes femeninos muy importantes.

–¿Cuál ha sido vuestra escena más dificil de rodar?

RH: Para mi fue en el primer capítulo de la tercera temporada, en la que Murphy se vuelve loco en el faro. Me puse muy nervioso, ya que por aquel entonces era un personaje secundario y tenía toda la responsabilidad de empezar el capítulo.

–¿Y la más especial?

–TT: Cuando Echo salva a Clarke y Bellamy, y ellos tienen que decidir si le permiten irse junto a ellos. Fue cuando me sentí por primera vez incluida en el grupo. Y también en la segunda temporada con Bellamy. Fue la primera interacción de Echo con Skaykru, ella los odiaba pero gracias a esto cambio su visión sobre ellos.