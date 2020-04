Grüss Gott Petra! ya estoy en Viena

Antes de llegar a donde me había citado Petra, las mariposas en el estómago estaban disparadas. Quedar con amigos, con los que has compartido tantas carcajadas, ocasiona risas incontenibles desde que lo vas imaginando. Si algo tiene Petra Engl Wurzer son buenos gustos. En los viajes de trabajo que hicimos juntas, y a pesar de que el grupo de ejecutivas en Europa era grande, por lo general terminábamos juntas y buscando el punto divertido de los meetings. La sensación de llegar a Viena y que “las mariposas” se despertaran, no me pasó solamente una vez, hubo otro momento que volvieron a bailar de manera abrupta, pero esta vez a ritmo de vals vienes.

Patricia Narro, mujer súper activa, trabajadora y muy viajera que es practicamente “mexicana-vienesa”, me propuso ir al baile de debutantes. El baile fue en el Hofburg, en el salón de fiestas del Palacio Imperial donde Sisi seguro bailó también. La “fiesta” fue el “Baile del Organismo Internacional de Energía Atómica, sus hijos participaban y era una ocasión única. Sinceramente era un sueño estar en un palacio y bailar vals como Dios manda.

Hoy nos llevan a sus sitios y paseos personales, un lujazo.

A mi algo me pasa con Austria. Salzburgo merece otro artículo, lo de aquella tarde en “la casa” de un noble austriaco y las visitas posteriores, en el próximo....

A Petra le gusta el arte, la historia, la cultura y la buena gastronomía. Nos vamos con ella a uno de sus sitios favoritos, un rincón secreto en Viena. Nos tenemos que acercar a la catedral de San Esteban, Stephansdom, el símbolo religioso más importante de Viena que la construyeron sobre las ruinas de una iglesia románica dedicada a San Esteban en 1147. El interior de la catedral alberga los restos mortales de gran parte de los miembros de la familia Habsburgo y fue el lugar de boda y posterior funeral de Mozart . El Emperador Federico III está enterrado aquí, es impresionante el sarcófago de mármol, tan solo la tapa del sepulcro pesa ocho toneladas. El Príncipe Eugenio de Saboya tiene su sepultura en su propia capilla. Y en las catacumbas de la Catedral de San Esteban está enterrado el duque de Habsburgo Rodolfo IV «el Fundador», que sentó las bases de la nueva construcción gótica de la catedral en 1359. En las catacumbas también se encuentran los mausoleos de los cardenales y arzobispos de Viena.

Al salir de la catedral, caminaremos tres minutos para llegar al sitio que ella misma lo califica de “funky” , y si que es auténtico. Miznon está de moda. Si buscáis el local por su nombre Miznon nunca lo vais a encontrar, teneis que mirar en donde dice “Gastwirtschaft” (restaurante vienés muy tradicional ) y dentro os llevareis la sorpresa que es todo lo contrario. Con mesas largas que se comparten y butacas de colegio antiguas. Lo suyo es pedir la Cauliflower slowly roasted , la coliflor asada que es famosísima.

Desde allí vamos a ir caminando hacia los MuseumsQuarter, un lugar para ver y ser visto sentados en los “Enzis” las butacas más cómodas y trendy de la zona dispuestas al aire libre, y así cómodamente decidir a cuál de los museos vamos a entrar. Hoy ha tocado visitar el Museo Leopold, a admirar la colección de ilustraciones de Egon Schiele y a darle otra ojeada a la obra que no nos acordamos bien de Gustav Klimt.

A Patricia Narro también le gusta este plan, y como ella misma dice “museos hay muchos a los que voy con frecuencia, la Albertina y el Leopoldsmuseum son de mis favoritos porque adoro el impresionismo”. Está claro que estos son los lugares. Por ejemplo, en el Albertina , está anunciada la exposición de Monet a Picasso para Mayo, aunque no sabemos si mantendrán la fecha, todo se andará. Hay otro museo que a Patricia le divierte mucho, El Museo de las Ilusiones, un lugar para hacer unas cuantas risas con los “trucos virtuales” en los que puedes participar.

Buscando a Petra en Viena

Si queremos encontrar a Petra desayunando o almorzando o tomando una copa despues del trabajo tenemos que decidir a donde vamos, Iremos primero al Cafe Halle, que posiblemente esté en el fondo porque le gusta ver las antiguas caballerizas del Emperador y comer el Cheesecake. Dice que es el mejor de Viena.

Pero podríamos buscarla también en el Phil, la librería en donde sirven desayunos aunque a lo mejor decide y después del trabajo y no cierran hasta la una de la mañana, si no la encontramos podemos aprovechar para leer algún libro que también los tienen en inglés.

Paseando con Patricia

A Patricia seguramente la podemos alcanzar en el Kahlenberg, en el bosque de Viena, en donde las vistas desde la montaña son impresionantes. Comentan que cuando el día está claro, se llega a visualizar el Scheeberg, el pico más alto de la Baja Austria de donde proviene la principal fuente de agua potable de la ciudad.

Seguimos por los rincones secretos de los vieneses y ahora nos vamos cerca de la Universidad, que aunque parezca lejano, es céntrico. La idea es parecida a la de pasar la mañana en el Luxembourg Cafe de Amsterdam que les conté en mi artículo “Amsterdam, arte por doquier”. En el Schrittesser Speckbar , seguro que si vais, estaréis solos entre vieneses. Y como dice Petra “es mi casa en realidad”. Sirven comida típica de Carinthia, un lugar maravilloso en el sur de Austria con valles de ensueño. Imposible no pedir el Speck de ciervo o el famoso “Kaerntner Nudel”, la pasta rellena estilo raviolis. La comida es casera y la calidad impresionante, la familia se hace cargo de criar a los cerdos y a los animales de donde viene su producto. Son ya varias las generaciones de esta familia dedicadas a su negocio.

Pero si preferimos un sitio en donde realmente se ven pocos turistas y queremos un riquísimo desayuno o un almuerzo o tomar una copa, hay que ir al distrito 5th. que se llama Cuadro Unos amigos de Petra cuando vienen de NYC dicen que es como sentirse en Mahattan. Su patio interior tiene su encanto, y el pan negro en el desayuno es buenísimo. Sirven comidas hasta las 16.00 hrs. cosa inusual en Viena.

Floriane es austriaco y ha vivido en Barcelona y se le ha quedado metido en vena todo lo que nos gusta.

Recomienda el Canal del Danubio el brazo lateral del río que cruza el centro de la ciudad (se llega en 10 minutos, caminando desde la plaza de San Esteban). Dice que lo mejor de todo es que en sus orillas se ha ido creando un espacio de ocio en los últimos años; hay bares y restaurantes, pero también mucho espacio libre para quedar con amigos y disfrutar del ambiente.

Pero como queremos ir a donde ellos van, deberíamos de ir un poco a las afueras de la ciudad a visitar viñedos, son sólo 45 minutos en coche o se puede ir en transporte público. Si queremos ambiente verde y casi rural, nos tomamos un vinito blanco y vemos el atardecer en la época de primavera y verano. Este es otro planazo sobre todo, ahora que cuando salgamos del confinamiento, nos sentiremos muy bien en los espacios amplios y abiertos, verdes y oxigenados.

O también en plan escapada a un monasterio cercano, vamos a Klosterneuburg . Un precioso e interesante lugar que además del monasterio y su historia,en la viña del monasterio, se cultiva la uva de vino tinto “Zweigelt” desde hace más de 100 años. Cuenta la leyenda que Leopold III ,fundó el monasterio Klosterneuburg en el lugar donde encontró el velo de su esposa Agnes, que había sido arrebatado por una ráfaga de viento el día de su boda.

Seguro que me dirían que se me olvidó una visita obligada, y aunque suena extraña, no lo es. Tenemos que ir al cementerio de la ciudad. La experiencia es muy enriquecedora. Aquí están las tumbas de Ludwig van Beethoven, Johann Strauss, Johannes Brahms, Franz Schubert entre muchos otros. A ese cementerio le pasa lo mismo que al de París, que es una visita obligada. El de Viena desde octubre de 2014, también alberga el Museo de Pompas Fúnebres. Los que no quieran recorrerlo caminando, también lo pueden hacer en calesa.

No quiero terminar así el viaje a Viena. La realidad es que no me quiero ir de Austria. Me encanta. Por lo tanto, el próximo paseo será como prometido: Salzburgo con la experiencia más original que no os podéis ni imaginar. O sí.