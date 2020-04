Ámsterdam, arte por doquier

Ámsterdam es apasionante por varias causas, pero sin lugar a dudas una de las más destacadas, es por el arte que respira.

Sería caer en una falta enorme no llevaros a los museos “Rey” de la ciudad, pero existen otros muy interesantes que hoy vamos a recorrer.

Empecemos por el Rijksmuseum el más clásico, el que alberga las obras de los grandes artistas de siempre. En estos días, ya podemos ir eligiendo a los que deseamos conocer un poco más. ¿Empezamos por Rembrandt?

Su nombre completo: Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Nació en Leiden (Leida) en Holanda- el 15 luglio 1606. Pertenecía a una familia con recursos que le dio la oportunidad de estudiar en los mejores centros de la época. Su formación artística la inició al lado de un pintor modesto, vecino del mismo pueblo en donde nació y más tarde se marchó a Amsterdam. Estuvo muy cerca de Pieter Isaacson, un pintor histórico de la época que era admirador de Caravaggio y Carracci. De Caravaggio aprendió el juego de la luz, protagonista indiscutible de sus obras. En 1634 empezó con el arte religioso, creando obras como La muerte de la Virgen. La muerte de su esposa quien también era su modelo y madre de su hijo Tito, lo condujo a un estado de tal de abatimiento, que trabajó a partir del fallecimiento, sin descanso y de manera ansiosa y desesperada, en sí, el periodo más rico de Rembrandt fue de 1642 a 1655. Al no poder ocuparse de su hijo, contrató a una gobernanta de la que finalmente se enamoró. Ante la sociedad arcaica de la época, este hecho fue calificado de escándalo y la presión pudo con él. Más tarde, se encaprichó de una joven modelo con la que tuvo una hija. En el tiempo transcurrido,los artistas del momento habían avanzado en sus técnicas siendo que Rembrandt, se había quedado estancado, atribuído entre otros motivos, por su situación económica que había empeorado. El gran artista holandés murió solo y en estado de pobreza en 1669. Con esta fecha se da por concluido el siglo de oro de la pintura holandesa.

Miles de obras se exponen en este impresionante museo. Hagamos una selección de autores descargando la aplicación del museo, así ya nos podemos ir preparando para cuando cuando viajemos a Ámsterdam.

En el Rijksmuseum encontramos entre muchos otros, a los grandes maestros holandeses y flamencos, desde el Medievo hasta artistas de ahora, objetos históricos, esculturas, sellos, fotografías, vestuarios de época...

Los salones dedicados a Rembrandt y a Vermeer ¡son OBLIGADOS!

Después de una interesante visita al museo, si queréis hacer un alto en el camino para picar algo, hay una cafetería que está en la plaza de la entrada al museo que es agradable. En el Cobra café los snacks son muy apetecibles, su terraza cuando hace buen tiempo, es deliciosa. Estos son algunos de los snacks que ofrecen: Bitterballen from Oma Bob, Small beef croquettes with mustard, Kaastengels, cheese spring rolls with sweet chili sauce, Vlammetjes, spicy beef spring rolls with sweet chili sauce, Chicken nuggets with sweet chili sauce y no podían faltar las patatas fritas,((Portion of fries with mayonnaise and ketchup)

Salto inmediatamente al Museo Van Gogh, un espacio fabuloso, moderno y emocionante. Está ubicado en la zona que recorrimos en mi articulo “Viaje a Holanda. La vida en el centro de Amsterdam” muy cerca del Rijksmuseum.

No te cansarás de ver su autorretrato, la pintura de su habitación, los girasoles...sin olvidar las obras de los amigos y seguidores más cercanos a este tan especial artista.

Ahora nos vamos del otro lado de la ciudad. Si alquilamos una bicicleta disfrutaremos muchísimo. Ámsterdam es para visitarla pedaleando.

La que fue la casa de Ana Frank, es otra de las visitas fundamentales. En cada paso dentro de la vivienda, aparece en la mente, un recuerdo estremecedor de su historia. La infancia rota de una niña que minutos antes de huir de los nazis, jugaba a ser modelo, cuando tuvo que dejarlo todo, junto con sus padres, para esconderse.

Mirad este video. Es una reconstrucción muy bien realizada de los hechos, cuando Ana Frank era una niña libre y feliz. Con estas imágenes se puede apreciar cómo era su vida durante el cautiverio

Cambiamos de escenario, y como hay gustos para todos, algunos prefieren lo clásico y otros lo moderno. Ámsterdam no tiene cabida para el aburrimiento.

Una buena experiencia, es entrar en una de las casas típicas holandesas. Esta preciosa residencia, la Cromhouthuizen, está ubicada en uno de los barrios y canales más elegantes de la ciudad, el Herengracht, un canal con mucha solera. La construcción es interesante de observar, ya que la constituyen cuatro casas juntas que dan al canal. Fueron construidas entre los años 1660 y 1662. Esta visita tiene por esto su encanto, pero también, porque Jacob Cromhout su creador, era un enamorado del arte y la casa lo refleja por los cuatro costados. En la parte más alta de la casa, se encuentra The Biblical Museum, con una colección de las biblias más antiguas pintadas en Holanda del año 1477.

Y a quienes les guste el cine, no se pueden perder la visita a Eye film Museum que además de ser un espacio espectacular, la puesta en escena es eso, de cine. Mirad que espectacular espacio , entrad en este link EYE FILM MUSEUM

O si preferimos el arte contemporáneo, tenemos que ir directamente al Museo Stedelijk a unos pasos del Rijksmuseum.

Ya os decía que la parte cultural de Ámsterdam es interminable y que da para todo tipo de gustos y edades.

¡La capital de los Países Bajos no se acaba nunca!