Guía práctica para viajar este verano

Ya nos ha quedado claro que viajar no va a ser lo mismo durante los próximos meses, o durante los próximos años, incluso. A las medidas de seguridad antiterroristas se les están añadiendo nuevas medidas de seguridad sanitarias en las que cada país actúa como considera más oportuno, ya sea imponiendo cuarentenas obligatorias a los extranjeros, o promoviendo test que, en caso de dar positivo, obligan a una de estas cuarentenas. Algunos estados pasan incluso por cerrar las fronteras a cualquier extranjero, directamente. En este batiburrillo de normas, en las que cada país va por su lado mientras busca la manera más adecuada de mantener un equilibrio entre la salud de sus ciudadanos y la supervivencia del turismo en sus economías, el viajero se encuentra perdido en una oleada de noticias, algunas equivocadas, otras obsoletas cuando apenas han pasado unas horas desde su publicación.

Las cosas son así: no tenemos nada claro. Islandia deja entrar a cualquier extranjero a partir del 15 de julio, siempre y cuando pasen una prueba de coronavirus; Francia también, a no ser que sean españoles; en el caso de Alemania dependería de las decisiones que tomen sus regiones; Israel obliga a una cuarentena de dos semanas a cualquier extranjero; Rusia deja pasar a nacionales en exclusiva, nada de extranjeros; a Estados Unidos nadie quiere ir mientras África se hunde lentamente. Solo queda relativamente claro que a partir del 15 de junio (si no hay cambios) se procederá a la apertura de fronteras en la Unión Europea.

En este huracán de complicaciones urge, más que nunca, simplificar. Hacer todo lo que esté en nuestra mano (que no es poco) para hacer de nuestro viaje uno más sencillo. Aquí viene una guía práctica para viajar en tiempos de coronavirus que, esperemos, no quede obsoleta hasta que acabe la crisis.

Visita la página web del Ministerio de Exteriores

España cuenta con 215 embajadas, consulados y misiones permanentes repartidas por todo el mundo. Cada una de estas embajadas contiene un apartado en la página web del Ministerio de Exteriores, con información muy útil y generalmente actualizada sobre recomendaciones de viaje. Basta con teclear en Google “ministerio de exteriores” y añadir el nombre del país que deseamos (o necesitamos) visitar, pinchar en el primer resultado y acceder a la sección titulada como “notas importantes”. Aquí se explican las normas aplicadas a ciudadanos españoles en cada uno de los países. En caso de cualquier duda adicional, siempre puede encontrarse el e-mail de contacto de las embajadas, al que se podría escribir requiriendo la información necesaria. Antes de lanzarse a la aventura, esta es la mejor forma de saber si la aventura es posible.

Hazte la prueba del coronavirus antes de coger el avión

Debe ser una faena cruzar los incontables dispositivos de seguridad del aeropuerto, sobrevivir a un viaje infernal y plagado de incomodidades que puede durar días enteros y, cuando finalmente se llega al destino deseado, una prueba rápida de coronavirus nos obligue a pasar una cuarentena obligatoria. Hazte la prueba en casa, adelántate a ese momento. Y en caso de dar negativo a la prueba, solicita un certificado que lo confirme. Si no es posible hacerse la prueba por la razón que sea, considera prudente no viajar si has estado en contacto con infectados por el coronavirus, a no ser que las circunstancias te obliguen a ello. Con todo, este verano es mejor disfrutar de las vacaciones en España y esperar con paciencia a que la situación se normalice.

Mascarilla, guantes, gel y toallitas desinfectantes

Yo lo llamo el “kit del perfecto turista”. Toda precaución es poca. Los aeropuertos son un foco de contagio probado y Aena recomienda mantener siempre la distancia de seguridad, además de no acudir al aeropuerto antes de los 90 minutos que preceden al vuelo. Los aeropuertos comprenden la situación y hacen todo lo posible por promover esta distancia de seguridad y garantizar la fluidez de tránsito, pero parte de este esfuerzo también queda en manos de los particulares. No quedarse quieto en el centro de la terminal, seguir las medidas impuestas y aguantar el incómodo uso de la mascarilla (cuyo uso es obligado en todos los aeropuertos) garantizan tu seguridad y la del resto de viajeros. Tampoco es mala idea llevar a mano toallitas desinfectantes para hacernos una limpieza rápida cada cierto tiempo, especialmente después de haber tenido contacto con otras personas.

Viaja en grupos pequeños

Los viajes en los que se reúne toda la familia o grupos de amigos para ir al destino veraniego de turno no están en su mejor momento. Esos deberían esperar. Es habitual que muchos sitios vayan a tener restricciones de aforo y no queremos que nadie se quede en la puerta. Por otro lado, si se precisa de evitar las grandes aglomeraciones, la confluencia de varios grupos numerosos terminarían por generar está aglomeración, dificultando así la flexibilidad del tránsito y el correcto cumplimento de las medidas sanitarias.

Comprende la situación y mantén firme el ánimo

Es habitual ver en las redes sociales a viajeros indignados por las largas horas de espera una vez llegados a su destino, debido a los test de coronavirus que se efectúan en los aeropuertos o la compleja situación todavía por normalizar. Comprende la situación, a nadie le está gustando. Cada país promueve las medidas que considera más oportunas para sus ciudadanos y nosotros somos invitados en dichos países. Los trabajadores de los aeropuertos se arriesgan al contagio de forma diaria, y ellos tampoco están contentos con la situación. La empatía es clave, no solo para viajar con la mayor tranquilidad posible, sino para garantizar la tranquilidad de quienes nos rodean y trabajan por hacer de nuestro viaje uno más seguro. Yo encuentro especialmente útil comprender que, independientemente de mis prisas o mis ganas de salir de la terminal para fumarme el ansiado cigarrillo tras largas horas de vuelo, la vida funciona a su propio ritmo y si tengo que esperar, siempre puedo hacerlo leyendo un buen libro. Es cansino, indudablemente. Pero por eso es importante mantener el buen ánimo y no dejar que la situación nos domine.

A la hora de viajar por España

Infórmate de qué hoteles cuentan con certificado Covid-free y garantizan un correcto uso de las normas de sanidad. Sin embargo, no basta con buscar un hotel que cuente con dicho certificado, también debe comprobarse su veracidad. Las áreas comunes deben ser desinfectadas y limpiadas con frecuencia, no deben ofrecen servicio de buffet y sí mantener un aforo de residentes limitado. Si antes indagábamos hoteles y alquileres que fueran cómodos, bien posicionados y agradables, actualmente también deben buscarse unos que sean seguros. No solo por nuestra salud, lo cual es evidente, sino por evitar infectarnos y continuar la cadena de contagios entre nuestros familiares y amigos cuando regresemos a casa.

Elige el medio de transporte más adecuado

Si se cuenta con vehículo propio y puede utilizarse, siempre sería la mejor opción antes de cualquier tipo de transporte público. Esto no quiere decir que los aeropuertos y trenes vayan a incumplir las medidas de seguridad, ellos están tan concienciados como el resto, pero evitar aglomeraciones en estos medios de transporte sí puede estar en nuestra mano. De esta manera, aquellos que precisen de medios de transporte masivos podrán acceder a ellos con mayor fluidez y seguridad sanitaria. Por otro lado, ya lo hemos dicho, este verano lo mejor sería quedarse en España y no existe problema alguno con llegar de un punto a otro en nuestro propio vehículo.

No tengas miedo

Preocuparse y ser responsable no es sinónimo de asustarse. Si decides viajar este verano, no importa tu destino, procura disfrutar de esas vacaciones que te mereces después de estos meses tan complicados. La mejor forma de disfrutar pasa por cumplir las medidas de seguridad impuestas, pero también precisa de cierta calma por nuestra parte. A todos nos rodea este virus desconocido y la sensación que provoca es de una inseguridad evidente, pero nada de esto puede robarnos el derecho a disfrutar, no debería. No es vida la de una persona acobardada. Al final, viendo las propuestas de esta guía, viajar este verano estará regido por una norma tan sencilla como es el sentido común, y siempre que lo mantengamos firme, a la par que la empatía y la paciencia, tenemos todas las facilidades a mano para disfrutar de unos días de tranquilidad. Especialmente si se eligen unas vacaciones de turismo rural por España. Nuestro país cuenta con una amplia variedad de parques nacionales y naturales donde disfrutar de aire fresco y diversión sin zambullirnos en grandes aglomeraciones. Marco Aurelio era quien dijo que debemos adaptarnos a la vida que nos ha tocado por suerte, y esta es la vida que nos ha tocado por suerte durante los próximos tiempos. La parte de adaptarse es la que descansa en nuestras manos.

Cuéntame tus ideas

No me cansaré de enfatizar las herramientas individuales de las que disponemos para facilitarnos los viajes mutuamente. Si queremos cumplir la campaña de “Este virus lo paramos unidos”, deberíamos llevarla a la práctica y abandonar los medios convencionales donde yo te digo y tú solo escuchas. Haciendo click en mi nombre, situado en la parte superior de este artículo, puedes acceder a mi e-mail y escribirme sugerencias de viajes prácticos para los días venideros y darles la difusión adecuada. Si vamos a parar este virus unidos, mejor hacerlo con fiereza, y si es con fiereza, que también sea con un buen vino.