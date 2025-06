Por qué los reading retreats son el nuevo lujo silencioso (y así es el primero en un hotel en España)

Una habitación tranquila, un libro que aún no has abierto, el mar al fondo y la certeza de que no tienes que contestar ningún mensaje. Ese podría ser el escenario de un fin de semana cualquiera, si no fuera porque, en estos tiempos, encontrar silencio e intención es casi una proeza.

Pero algo está cambiando. Mientras los retiros de yoga y meditación siguen ocupando las portadas de las revistas de bienestar, hay un nuevo formato que gana terreno entre quienes buscan cuidarse sin la necesidad de levantarse a las 5 de la mañana para hacer pilates: los Reading Retreats. Y no, no son para lectores empedernidos ni para eruditos. Son para cualquiera que necesite volver a concentrarse y vivir momentos de calma en un lugar soñado.

El arte (olvidado) de leer sin prisa

La lectura ha dejado de ser un hábito reservado para momentos robados en el transporte o antes de dormir. Hoy, con el auge de BookTok, los clubes de lectura digitales y celebridades como Dua Lipa o Kaia Gerber compartiendo sus lecturas en redes, leer se ha vuelto un acto cool. Pero más allá del postureo, también es una forma de desconectar de lo urgente, del scroll infinito, de la fatiga de estar disponible todo el tiempo.

Un Reading Retreat no es más que eso: una pausa con permiso. Un lugar y un tiempo para leer sin culpa. Sin la presión de ser productivo, sin tener que explicar nada. Con la libertad de sumergirse en una historia y quedarse ahí el tiempo que haga falta.

Un retiro en la costa de Huelva

Reading Retreat: el primer retiro en España Barceló Punta Umbría Mar

En ese espíritu nace una propuesta distinta, discreta y poderosa: el Reading Retreat del Barceló Punta Umbría Mar, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre frente a la playa virgen de Punta Umbría. Sin pretensiones, sin grandes alardes, pero con todos los elementos necesarios para desconectar con sentido: naturaleza, comida rica, espacios para escribir y silencio cuando se necesita.

Durante dos noches, quienes se apunten vivirán una experiencia pensada para volver a lo esencial. Un club de lectura para compartir sin presión, un taller de escritura creativa para explorar el pensamiento propio, y la compañía de otras personas que estén en la misma sintonía.

Todo esto, de la mano de Barrett, una editorial independiente sevillana que guiará las actividades y que ya escogieron el libro central del retiro: Diario de aterrizaje, de la escritora colombiana Laura Ortiz Gómez. Una historia íntima, con ritmo pausado y fondo emocional, que conecta con la propuesta del fin de semana.

Comer, leer, disfrutar

Parte del encanto de estos retiros es que todo está creado para que el huésped no tenga que pensar en nada. En este caso, eso incluye un brunch con vistas al mar, elaborado con productos de la provincia de Huelva, y un circuito de spa de 60 minutos, guiado por el equipo wellness del hotel. Además, quienes participen recibirán todo lo necesario para el encuentro: una libreta, una tote bag y un marcapáginas, para poner en palabras lo que muchas veces queda dentro.

Datos clave