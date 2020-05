20 curiosidades del mundo para asombrarnos desde el sofá

Estos próximos meses será más complicado viajar fuera de España. No se trata de ningún drama, recorrer nuestro bello país será la placentera tarea que nos toque en un futuro próximo y sobran esquinas desconocidas para descubrir con el mismo asombro que cualquier ciudad lejana. Pero sí echaremos de menos ciertos detalles, pequeños misterios que uno va recopilando en sus viajes por las tierras exteriores a nuestras fronteras, cuando se visitan culturas casi opuestas. Siempre me gustó el dicho estoico de que a falta de pan buenas son tortas, sobre todo porque soy celiaco desde que nací y a falta de pan buena es cualquier cosa que no tenga gluten. Así que hoy te cuento, a falta de viajes, un puñado de curiosidades que se esconden en el ancho mundo para tu deleite.

¿Conoces el plátano azul de Java, conocido como el Blue Java Banana? Se cultiva en el Sudeste Asiático y el norte Australiano, y dicen que bajo su cáscara azulada tiene el mismo sabor y consistencia que un helado de vainilla. Pero hablando de delicias gastronómicas, la “Fontana del Vino” se encuentra al este de Roma y se caracteriza porque en vez de agua, es la primera fuente del mundo que dispensa vino perfectamente apto para su consumo, de buena calidad, las veinticuatro horas del día. Y es gratis. Benditos italianos y benditas tradiciones mediterráneas. Pero cuidado con que el vino no se ponga malo, una vez lo metamos en el pellejo. El vino pasado es cosa peligrosa, igual que el té cuando no está recién hecho. Ya afirma un dicho japonés que el “té de ayer, es peor que la mordedura de una serpiente”.

Más cositas. El otro día descubrí que existe una región en Pakistán (Sindh) donde sus árboles se llenan de arañas durante determinadas épocas del año, hasta el punto de que sus telas rodean el árbol por completo y dándole un aspecto sumamente incómodo. Cosas de animales. Los famosos koalas australianos tienen huellas dactilares tan parecidas a las del ser humano, que vistas bajo microscopio no presentan ninguna diferencia fisiológica.

Es que los animales son gente maravillosa. Un equipo de investigadores austriacos dedicaron mil horas a grabar a las jirafas para descubrir qué sonido profieren, igual que el perro ladra y la gallina cacarea, pero el resultado final fue pasmoso: las jirafas no producen ningún sonido. Y siguiendo por el camino de los animales, a la pregunta, ¿cuál es la serpiente más pequeña del mundo?, respondemos que la serpiente hilo, endémica de la isla Barbados y cuyo tamaño no pasa de los 10 centímetros.

Datos curiosos, cuanto menos. Aunque más curioso sería saber que Australia cuenta con un total de 10.685 playas en todo su litoral. Esto significa que podríamos pasar más de 29 años visitando una playa nueva cada día. Una tierra placentera, Australia, aunque veinte de las veinticinco serpientes más peligrosas del mundo habitan en la isla, además de 6.000 especies de mosca diferentes. Si se busca un lugar realmente apacible en el que vivir, quizás sea mejor mudarse a las islas Feroe (Dinamarca), donde la última muerte violenta fue hace 65 años, el índice de robos es 0 y el transporte público es gratuito. Se entiende que la esperanza de vida en estas islas sea de 80 años.

¿Y sabías por qué llamaron así a Río de Janeiro? Fue un error de manual. Cuando los colonizadores europeos vieron la entrada del mar, no se pararon a investigarla y pensaron que se trataba de la desembocadura de un río, y como el mes era enero, lo llamaron Río de Enero (janeiro en portugués).

Otros datos son más escalofriantes que curiosos. Es una teoría habitual entre los gremios conspiratorios que las pirámides de Egipto las construyeron los extraterrestres pero aquí viene un dato más que añadir a estas afirmaciones: uno de los cuchillos hallados en la tumba de Tutankamón se forjó con materiales extraterrestres. Solo algunos meteoritos llevan ese material consigo, y ningún otro mineral procedente de la tierra. Añadiendo este detalle a la maldición de la tumba (varios de sus descubridores murieron bajo extrañas circunstancias), el misterio está servido.

Misterios. Como el por qué hay ciertas rocas en el Valle de la Muerte, Estados Unidos, que se desplazan sin motivo aparente ni nadie que las empuje por la arena. La respuesta ya se ha desvelado y es apasionante. Al parecer, en ciertas zonas del valle y a pocos centímetros bajo el suelo, existen pequeños reductos de agua que se congelan durante la noche y descongelan con el día, ondulando el terreno y provocando suaves pendientes por las que se arrastran algunas piedras.

El agua entra en el juego de los datos curiosos. Aquí va otro. El Grüner See (Lago Verde) en Austria tiene una profundidad máxima de dos metros en invierno, convirtiendo sus alrededores en un agradable parque, pero durante la primavera, tras derretirse las nieves, aumenta su profundidad hasta los doce metros y devora el parque citado. Es posible bucear en el lago entonces y encontrar bajo el agua los bancos donde se sienta la gente cuando no están inundados.

¿Cuál es la localidad más fría del mundo? Está en Siberia y se llama Oymyakon, donde hasta las pestañas se te congelan. Las temperaturas en invierno llegaron en 1926 hasta los 71 grados bajo cero. ¿Y el lugar más caluroso? Durante muchos años se pensó que estaba en Libia, hasta que un comité de expertos determinó que la temperatura que la había colocado primera en el ranking no había sido recogida con los métodos adecuados. Actualmente se considera el Valle de la Muerte de California como el lugar más caluroso, tras haber alcanzado la agobiante temperatura de 56,7 grados en julio de 1913.

Nosotros lo llamamos Bangkok pero en realidad, su nombre oficial es el siguiente: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosindra Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit. Traducido al español, significa algo así como: Ciudad de ángeles, la gran ciudad, la ciudad de joya eterna, la ciudad impenetrable del dios Indra, la magnífica capital del mundo dotada con nueve gemas preciosas, la ciudad feliz, que abunda en un colosal Palacio Real que se asemeja al domicilio divino donde reinan los dioses reencarnados, una ciudad brindada por Indra y construida por Vishnukarn.

Otro dato lanzado al mar. Las zanahorias son naranjas gracias al patriotismo de los holandeses en el siglo XVI, cuando las modificaron genéticamente para teñirlas con sus colores nacionales. En sus inicios, cultivada en Afganistán, la zanahoria era púrpura por fuera y amarilla por dentro. Cobra pleno sentido la frase de Chejov que dice: “Me preguntan qué es la vida. Es como si me preguntaran qué es una zanahoria. Una zanahoria es una zanahoria, y no sabemos nada más.”