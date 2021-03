15 curiosidades que todos deberíamos saber sobre Castilla-La Mancha

Su territorio ha pertenecido a un total de nueve civilizaciones: celtas carpetanos (hasta el 220 a. C), cartagineses (220-206 a. C), romanos (179 a. C- 412 d. C), alanos (412-476 d. C), visigodos (476-711), musulmanes (711-1095), castellanos (1095-1492), españoles (1492-actualidad) y una breve temporada intermedia de ocupación francesa (1808-1813).