Disney Paris inaugura el primer hotel del mundo dedicado al arte de Marvel

Hulk, Capitán América, Spiderman, Iron Man... los grandes súper héroes de Marvel se incorporan al Hotel New York de Disney Paris donde niños y adultos podrán disfrutar de más de 350 obras de arte, incluyendo 50 exclusivas piezas nunca vistas, de Marvel Comics y Marvel estudios creadas por 110 artistas, en la que se ha convertido en una de las colecciones de arte más grandes del mundo de los famosos cómics. La exposición muestra el gran alcance del Universo Marvel incluyendo portadas de cómics, posters, ilustraciones de películas, maquetas, guiones y mucho más.

El Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel sumergirá a los huéspedes en el universo Marvel desde la misma entrada. Nada más llegar al lobby, serán recibidos por unos enormes paneles de comic iluminados, tres trajes de Iron Man de tamaño natural e incluso los famosos escudos de Capitán América. La experiencia del visitante se llevará al siguiente nivel con un enfoque 360 grados que los sumergirá en fantásticas historias y en exclusivas aventuras.

Asimismo, los más pequeños podrán aprender cómo convertirse en unos auténticos artistas de comic Marvel gracias al creativo espacio Marvel Design Studio, mientras que para los fans del deporte se ofrece Metro Pool del Hero Training Zone.

En el Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, los visitantes podrán sumergirse directamente en la acción gracias a exclusivas y únicas localizaciones.

SUPER HERO STATION

Los visitantes podrán hacerse un selfie con SpiderMan en el Super Hero Station. Meintras que en Marvel Photo Station, los viajeros podrán hacerse fotos llenas de acción gracias a exclusivos photo locations que les sumergirán en las películas Marvel como Los Guardianes de la Galaxia, Capitana Marvel, Iron Man, Ant-Man, Los Vengadores, Thor, Spider-Man y Doctor Strange.

MARVEL DESIGN STUDIO

Es un espacio creativo para familias con niños. Será también un lugar para que todos los héroes den rienda suelta a su creatividad y aprendan a convertirse en un artista de cómics Marvel gracias a tutoriales para dibujar a los Súper Héroes más inspiradores. En este luminoso espacio, inspirado en los Marvel Animators Bull Pen – donde los artistas dibujan, tintan y dan color a los comics – los visitantes encontrarán divertidas y atractivas obras de arte Marvel y los más pequeños podrán disfrutar de actividades digitales en tablets, leer algunos de sus comics favoritos y crear sus propias aventuras con los juguetes Marvel.

HERO TRAINING ZONE

El Hotel ha transformado completamente las experiencias deportivas y de ocio para toda la familia, construyendo historias alrededor tanto de Nueva York como de Marvel. Mientras que se mantienen las clásicas instalaciones deportivas, tanto de interior como de exterior, como el Metro Pool (con una piscina infantil) y un centro fitness, también se presentará la increíble Hero Training Zone, un campo deportivo al aire libre de 420 metros cuadrados inspirado en Nueva York y en los Súper Héroes Marvel que proporcionará áreas dedicadas a actividades para niños y adultos como baloncesto, fitness y yoga.

Alojamiento

Las 25 suites están inspiradas en Spider-Man, en Los Vengadores o en otros Súper Héroes Marvel con piezas de arte exclusivas y detalles heroicos hasta en el mobiliario. También ofrecerán servicios y comodidades premium todavía más exclusivos, como bañeras de hidromasaje, increíbles paraguas, batas y zapatillas con los colores de los Súper Héroes Marvel.

En las Suites Spider-Man, el diseño del techo está inspirado en la icónica telaraña de Spider-Man y la decoración es en tonos rojos, con el skyline de la ciudad en el suelo. Las Suites Avengers están dedicadas a Capitán América, Iron Man y Thor. Cada Vengador es el protagonista de una de las obras de arte que se exhiben en las suites, con referencias a su historia o icónico traje, como los colores del traje del Capitán América en una silla y el reino de Thor, Asgard, en la forma del cabecero.

Las Suites The Art of Marvel Presidential permitirán a los visitantes ponerse en la piel de Tony Stark gracias a un fantástico y sofisticado alojamiento de dos pisos decorado con elegantes muebles, exclusivas obras de arte Marvel en cada habitación.

El Disney Hotel New York – The Art of Marvel también incluirá un espacio dedicado a exposiciones temporales, The Jack Kirby Legacy Gallery, que mostrará obras de arte durante un periodo determinado de tiempo. En esta zona, también habrá una exposición permanente dedicada al propio Jack Kirby – “El Rey de los Comics”- con 21 portadas de comic dibujadas por esta leyenda. Es a él a quien debemos la creación de X-Men, Los Cuatro Fantásticos, el Increíble Hulk, las aventuras de Thor y Los Vengadores.