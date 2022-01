Ante la edición más trascendente de Fitur, después de dos años de supervivencia del sector turístico por culpa de la pandemia, María Valcarce, su directora, se muestra optimista y nos desgrana las claves de la feria que arranca hoy en Ifema y hasta el próximo domingo día 23 de enero:

¿Qué expectativas tienen para esta nueva edición de Fitur 2022?

Tenemos buenas expectativas. Esperamos celebrar una edición que impacte en el negocio turístico y propicie la reactivación. Vamos a lanzar un mensaje de confianza mostrando al mundo que el turismo sigue adelante y cuida la seguridad de los destinos. Creo que con Fitur estamos dando un ejemplo de resiliencia y un modelo de convivencia de la actividad con la seguridad sanitaria que Madrid y España podrán capitalizar. Fitur 2022 va a ser una gran feria con alto nivel de participación y de internacionalidad.

A pesar del vertiginoso aumento de contagios y de la expansión de Ómicron por todo el mundo,esta edición ha mantenido su cita. ¿Por qué han decidido apostar por esta convocatoria presencial?

Hemos celebrado la feria en mayo del 2021 con éxito y volvemos a celebrarla en enero de 2022 porque la misión de Fitur en este momento es contribuir a la recuperación del turismo y mostrar un modelo de convivencia de la actividad con la seguridad sanitaria. Nos respalda la industria turística internacional, muy especialmente la española, que es líder en el mundo; nos respaldan los destinos nacionales e internacionales, muy especialmente las comunidades y ciudades autónomas de España que tienen su gran escaparate en Fitur, y nos apoyan muy sólidamente el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Todas las expectativas apuntan a que 2022 será el año en el que se produzca la recuperación, y en el que la actividad turística volverá a despegar con fuerza, y Fitur tiene un importante papel que jugar para contribuir a que esto suceda.

¿Qué medidas implantarán para garantizar la seguridad de los asistentes

Ifema Madrid será un espacio seguro. Tenemos un sistema de ventilación en nuestros pabellones que garantiza que el aire se renueva totalmente cada 20 minutos, no se recircula en ningún momento, y se filtra. Tenemos un sistema inteligente para el control de aforos que monitoriza los flujos de personas, controlaremos además la temperatura, exigiremos mascarilla FFP2 y pediremos el Certificado Covid digital de la UE, para los ciudadanos de países adscritos a este llamado «green pass», o el QR Spain Health, para los ciudadanos de terceros países. En el caso de no tener ni uno ni otro certificado, y solo en ese caso, se pedirá certificado de test Covid negativo hecho en las últimas 24 horas. Estas pruebas podrán hacerse en el recinto ferial, donde tendremos un dispositivo montado al efecto. Estos requisitos se pedirán tanto a profesionales como al público durante el fin de semana; para facilitar al máximo a los españoles que puedan venir a disfrutar de Fitur, aquellos que no se hayan descargado su certificado Covid digital por no estar familiarizados con la aplicación o por la razón que sea, podrán presentar, en su lugar, el certificado de vacunación, ya que el requisito es en realidad el mismo.

¿Está edición será completamente presencial o habrá todavía un gran porcentaje de iniciativas de forma telemática?

Fitur 2022 es presencial, como en 2021, lo que ocurre es que tiene además una plataforma digital que añade valor a los profesionales de la feria porque brinda herramientas tecnológicas para conectar, para preparar agendas, hacer seguimiento de reuniones, compartir información… Se llama Fitur LiveConnect y es la red para la comunidad profesional del turismo que ha creado Fitur y que permite extender el alcance geográfico y temporal de la feria en el online. Está abierta desde el 20 de diciembre hasta el 4 de febrero y este año, además, emitirá en streaming todos los contenidos de la feria.

¿Qué cifras de participación nacional e internacional manejan? ¿Han cumplido el objetivo?

Estamos ante una edición que ya presenta las características de la feria antes de la pandemia. Fitur 2022 reúne las propuestas de unas 7.000 empresas en ocho pabellones que suman 56.700 metros cuadrados netos de superficie de exposición y tenemos 107 países de todos los continentes representados. Se han cumplido nuestros objetivos.

¿Cree que esta edición será la verdadera llave de la recuperación del sector?

No existe una única llave, me temo, y hay muchas acciones de destinos y empresas en marcha que contribuirán al resultado deseado. Sí creo que Fitur también va a contribuir decisivamente a dinamizar el negocio turístico y que la feria es muy necesaria en un momento en el que estamos a las puertas de la recuperación. Va a jugar un papel clave para recuperar la confianza, para conocer avances y novedades, para establecer acuerdos y, en definitiva, para poner en marcha la reactivación.

¿Con qué nos sorprenderá este año Fitur 2022? ¿Cuáles son las principales novedades que llegarán a la feria?

La feria presenta destinos y empresas en un gran despliegue de recursos novedosos y diez secciones monográficas dedicadas a turismo de reuniones o «MICE», turismo cinematográfico, segmento LGBT, turismo idiomático, tecnología e innovación, sostenibilidad, talento, liderazgo femenino… con novedades en todos sus contenidos. Además, estrenamos una nueva sección en la feria dedicada a los cruceros: Fitur Cruises, que ofrecerá al público que visita la feria el sábado un animado programa de actividades. Una novedad importante de este año es que República Dominicana es el socio Fitur y su stand en la feria va a asombrar y deleitar a todos los asistentes.