Cómo elegir la casa rural perfecta para esta Semana Santa

Las escapadas rurales son cada vez más frecuentes en nuestro país. Y ahora, con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina, es previsible que la ocupación de las casas rurales se dispare de nuevo. De hecho, el portal de alquiler “Clubrural” avisó el pasado martes que las reservas para esta Semana Santa ya estaban a punto de alcanzar las cifras de 2021; por lo que es más que posible que este año se superen las reservas. Al fin y al cabo, España está llena de parajes perfectos alejados de los grandes núcleos urbanos que podemos visitar.

Una pareja pasea por un camino con los cerezos en flor, en Corullón, a 26 de marzo de 2022, en León, Castilla y León, (España) | Fuente: Carlos Castro / Europa Press FOTO: Carlos Castro Europa Press

Por todos estos motivos, desde el periódico La Razón hemos preparado una pequeña guía sobre cómo escoger el destino perfecto para “alejarse de todo” esta Semana Santa:

¿Qué tipo de viaje queremos hacer?

Es evidente que las personas que eligen el turismo rural para pasar las vacaciones están buscando algo muy diferente a lo que buscan aquellas que se decantan por el turismo urbano. No obstante, dentro de los posibles destinos que podríamos elegir para hacer turismo rural, también hay algunas diferencias notables. No es lo mismo viajar a la Costa del Sol que a la Sierra de Madrid. Las actividades que podremos hacer, los parajes que podríamos visitar, o las temperaturas que tendríamos que lidiar son muy diferentes. Y todos estos aspectos harán que nos decantemos por una región de España u otra.

Lo más recomendable, en cualquiera de los casos, siempre es dejar de lado los circuitos turísticos tradicionales y masificados para descubrir nuevos lugares, más auténticos y rurales. No solo te permitirá perderte por rutas diferentes y descubrir nuevos paisajes; sino que también hará que los precios sean sustancialmente más bajos.

Piraguas en el Canal de Castilla entre Villaumbrales y Becerril de Campos en Palencia | Fuente: Brágimo FOTO: Brágimo Ical

¿Quiénes iremos?

Ni que decir tiene que no es lo mismo buscar alojamiento para uno, para una pareja... o para 14 personas. Todo esto deberá quedar claro antes de seleccionar un destino y hacer una reserva. Y no solo eso, también tendremos que prestar atención al carácter y a las circunstancias de cada uno de ellos. Puede parecer algo evidente, pero si en nuestro grupo de viaje tenemos a una persona que es incapaz de tolerar el frío; posiblemente prefiramos no llevarle a Teruel a pasar las vacaciones.

Y si viajamos con una persona con movilidad reducida, quizás un paraje de montaña muy complicado también puede suponer un factor muy importante a tener en cuenta; sobre todo si las casas que estamos mirando no nos ponen facilidades de accesibilidad. Recuerda, por último, que algunas casas rurales no permiten la entrada de mascotas, que es algo que podría llegar causar un trastorno importante si nos percatamos justo antes de salir; o peor, si nos damos cuenta cuando ya estamos allí.

¿Cuál es el lugar perfecto?

Una vez que ha quedado claro cuál es el espíritu con el que nosotros y con el que nuestros acompañantes nos vamos de vacaciones, y una vez que hayamos elegido si queremos un destino que nos ofrezca actividades más o menos intensas, o si hemos elegido uno que nos permita hacer visitas culturales durante estos días; es el momento de elegir cuál es la casa rural perfecta para nosotros.

Lo más recomendable es hacer una lista con las posibles opciones, señalando la distancia a la que está de los lugares de interés que queremos visitar. En este punto, también es imperativo que nos planteemos de qué comodidades estamos dispuestos a prescindir. Porque no será lo mismo si queremos una casa muy grande, o si queremos que tenga piscina o que se nos permita fumar en el interior.

Trata de informarte -en la medida de lo posible- de las características singulares del lugar que vas a visitar y que será tu hogar durante las vacaciones. Qué puedes ver y hacer allí, y cuáles son los mejores lugares para degustar los productos locales.

Vista del pueblo tras los cerezos en flor, en Corullón, a 26 de marzo de 2022, en León, Castilla y León, (España) | Fuente: Carlos Castro / Europa Press FOTO: Carlos Castro Europa Press

¿Cuánto estamos dispuestos a pagar?

Como no podría ser de otra forma, la ubicación, el número de habitaciones y las comodidades que incluya cada casa repercutirán directamente en el precio... que al final será uno de los elementos más determinantes a la hora de decidirnos. A la hora de planificar este aspecto, tenemos que tener también en cuenta que seguramente nos gustará cenar fuera algún día, que es posible que tengamos que pagar algún peaje o que también tendremos que llenar el depósito del coche. Y todos estos elementos que suelen obviarse a la hora de planificar el viaje, pero son -en definitiva- los que más harán que suba el precio de nuestras vacaciones.

Viaja, pero hazlo con calma

Olvida las prisas y sintoniza con el ritmo de vida del lugar. Practica un turismo rural que te conecte con el entorno y con sus habitantes. Deja de correr y vive lo que te rodea, porque es en los pequeños detalles donde está la diferencia. También es importante que preguntes a las personas del lugar, porque si hay alguien que lo conoce a la perfección y que sabrá cómo sacarle el máximo partido... será esa persona que lleva viviendo allí toda su vida. Por lo que te podrá recomendar parajes especiales (ya sea por su historia o por su belleza), restaurantes, (...).