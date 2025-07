Aljibes SamerPlan 2025: música, vino y gastronomía en plena naturaleza

Entre viñedos, cielos limpios y la silueta inconfundible de los campos de Chinchilla de Montearagón, Aljibes SamerPlan vuelve un verano más con su receta infalible: buen vino, música en directo, cocina con nombre propio y una atmósfera pensada para disfrutar sin prisas. La Finca Los Aljibes acogerá el próximo sábado 12 de julio una nueva edición de este evento que, lejos de la masificación, apuesta por lo esencial: saborear, compartir y sentir.

En esta edición, SamerPlan consolida su identidad como un encuentro cuidado al detalle, donde cada elemento está pensado para conectar con los sentidos. La propuesta gira en torno a cuatro pilares: vino, música, cocina y entorno, con una fórmula diseñada para huir del ruido y reconectar con lo auténtico. Con plazas limitadas y transporte incluido desde Albacete, la cita promete una experiencia exclusiva en la que todo está organizado para que los asistentes solo tengan que dejarse llevar.

SamerPlan Serrallefoto

La música será, como en años anteriores, uno de los platos fuertes del día. En esta ocasión, el escenario estará encabezado por Ariel Rot, una de las voces más emblemáticas del rock en español, que desplegará su repertorio en un formato cercano y lleno de energía. Junto a él, The Gafapasta recuperarán lo mejor del pop-rock nacional con su particular homenaje a grandes clásicos de varias generaciones. La noche terminará con la sesión de DJ Little Beast, que marcará el ritmo de la after party bajo las estrellas, en un ambiente festivo, pero siempre con ese punto de sofisticación que caracteriza el evento.

Festival Lavanda Aljibes Serrallefoto

Alta cocina entre barricas

La propuesta gastronómica también promete dejar huella. Uno de los grandes momentos del día será el showcooking del chef Carlos Maldonado, alma del restaurante Raíces y galardonado con una estrella Michelin. Su intervención incluirá un maridaje de cuatro platos con cuatro vinos seleccionados de la propia Bodega Los Aljibes, un viaje culinario de autor que se complementará con una visita guiada a la bodega, permitiendo al público sumergirse en el proceso de elaboración y conocer de cerca los vinos que acompañarán la experiencia.

Pero la oferta no se detiene ahí. En la zona conocida como La Gastro del Lago, los asistentes podrán degustar elaboraciones creadas para la ocasión por proyectos gastronómicos de referencia como Fundación Semillas, liderado también por Maldonado, ÉÑE (de los responsables de Cañitas Maite) o el restaurante Don Gil, con el chef Juanen Gil al frente. A estos nombres se suman productores artesanos de proximidad, entre los que destacan Salazones Ricardo Fuentes, La Dardoneta, Capricho de los Torres y Ostras Sorlut, además de una cuidada selección de quesos, jamón, encurtidos y otros productos que aportarán variedad, calidad y un fuerte vínculo con el territorio.

El evento ofrece dos opciones de entrada, ambas con transporte incluido desde Albacete. Para quienes deseen vivir la experiencia completa, la modalidad Show Cooking Experience arranca a las 17:30 h e incluye la visita a la bodega, el maridaje, los conciertos y la after party. Para quienes prefieran llegar con el atardecer, la entrada Sunset contempla una visita panorámica, una copa de bienvenida, acceso a los conciertos, la zona gastro y la fiesta final, con salida prevista a las 19:00 h.

Las entradas ya están disponibles en la web oficial del evento, www.samerplan.com, y se recomienda reservar con antelación, ya que el aforo está limitado con el objetivo de garantizar una experiencia segura y sin aglomeraciones. Quienes ya han vivido SamerPlan saben que no se trata solo de asistir a un evento: es sumergirse en un paisaje, dejarse sorprender por el talento culinario, brindar con vinos locales y dejar que la música te lleve. Una celebración hedonista en pleno corazón de Castilla-La Mancha, donde cada detalle invita a quedarse un poco más.