Así es Riu Plaza London Victoria, el nuevo hotel que no hay que perderse en Londres

S i no la conoce todavía, no puede retrasar más su visita. Y si ya ha pisado Londres en alguna ocasión, es el momento de regresar y ponerse al día, pues la capital británica se actualiza de forma incesante, con nuevas aperturas que bien valen un viaje. Y ahora hay una nueva razón con sello español para caminar otra vez a orillas del río Támesis.

A pesar de que, a simple vista, pueda parecer una apertura más, lo cierto es que abrir un alojamiento casi nunca resulta una aventura sencilla. Desembarcar en una metrópoli tan cosmopolita y vibrante como Londres es todo un hito; no en vano, se trata de una de las urbes más turísticas del mundo. Y la cadena española Riu lo ha logrado, no solo con buena nota, sino dejando el listón bien alto.

La llegada de Riu Hotels & Resorts al corazón del Reino Unido se produjo el pasado verano bajo el nombre de Riu Plaza London Victoria, un apelativo inspirador, pero sobre todo garantía de una experiencia única que está cosechando grandes éxitos durante sus primeros meses de andadura. No es de extrañar, pues el nuevo establecimiento, de cuatro estrellas y 435 habitaciones, destaca por su ubicación en el mismísimo centro neurálgico de la ciudad, en pleno barrio de Westminster, mundialmente conocido por englobar la mayor parte de instituciones políticas británicas a la par de coexistir con lugares tan emblemáticos como el mítico Palacio de Buckingham o el archiconocido Big Ben, icono turístico de la capital londinense.

El lujo de la ubicación

Uno de los distintivos primordiales en las ubicaciones de los hoteles Riu Plaza es estar situados en los centros de algunas de las principales metrópolis mundiales. Y Londres no podía ser menos, pues se trata de la ciudad más visitada de Europa, referencia tanto de turismo vacacional como del corporativo y de negocios. De hecho, el nuevo Riu Plaza se encuentra a escasos metros de la estación Victoria, una de las paradas más concurridas del país, con una afluencia anual cercana a los 75 millones de pasajeros, ofreciendo también conexión directa con el aeropuerto de Gatwick en solo 30 minutos a través del servicio Gatwick Express.

Riu Plaza London Victoria Riu Hotel

Emplazado en Neathouse Place número 1, dormir en Riu Plaza London Victoria es como hacerlo en el meollo de la urbe, una urbe que apenas duerme y en la que la vida fluye a cualquier hora del día. De hecho, el alojamiento está rodeado de los lugares de interés más destacables de la capital británica y cuenta con conexiones de transporte estratégicas, lo que garantiza que se convierta en un alojamiento ideal para explorar la ciudad tanto en familia, como con amigos o por trabajo.

Acogedor y elegante

Una vez en su interior, poner un pie dentro del Riu Plaza London Victoria significa adentrarse en un mundo propio repleto de sensaciones únicas. En concreto, el establecimiento sigue una línea minimalista contemporánea y tiene una estructura que se divide en dos partes: el pódium y la torre.

Una de las particularidades del pódium es el emplazamiento de la recepción, también conocido por los creadores del proyecto como el «tambor»; una torre circular acristalada que ofrece una cálida bienvenida a todos los huéspedes que tienen el privilegio de adentrarse en sus instalaciones. A su entrada, el cliente se topa con un lobby funcional, pero sobre todo impactante, gracias a una cúpula cónica, con luz cenital natural, de la que cuelga una escultura espectacular de formas orgánicas, llena de color y movimiento que, sin duda, no deja indiferente a nadie y se convierte en una de las primeras instantáneas del viaje, pues el resultado es un espacio acogedor y elegante, además de atractivo y sugerente.

El diseño, planteado desde un punto de vista íntimo, pone especial atención en las zonas comunes. La elección del mobiliario busca fomentar pequeños rincones con privacidad en un mismo espacio. Por otro lado, en el lobby bar se ha logrado un ambiente más divertido, cambiando la sobriedad y elegancia, por el dinamismo y el colorido, perfectos para poner el broche de oro a una larga jornada de turismo por la gran ciudad.

Y es que al caer el sol, con la retina repleta de imágenes inéditas, y con la memoria plagada de experiencias vibrantes, llega el momento de descansar. La tarea resulta bien sencilla aquí, pues las habitaciones del hotel ofrecen un espacio moderno y cómodo. En su decoración destaca la incorporación de papel vinílico en las paredes y cuadros tipo acuarela que le dan un aire más artístico. Además, muchas de las modernas estancias y suites de categoría superior tienen vistas al centro de la ciudad; sin embargo, el alojamiento esconde una sorpresa, y es que las habitaciones más espaciosas están ubicadas en la planta -1, una particularidad que, con el objetivo de maximizar el espacio, comparten varios hospedajes de Inglaterra.

Riu Plaza London Victoria Riu Hotel

No hay estancia que se precie sin una buena cocina, de ahí que la oferta gastronómica de Riu Plaza London Victoria también sepa estar a la altura de lo esperado. Además del mencionado lobby bar, el hotel cuenta con un restaurante en el que el huésped puede disfrutar de un completo desayuno buffet, incluido en la tarifa de la habitación, y donde se sirven cenas a la carta por la noche.

Riu Plaza London Victoria Riu Hotel

El edificio, de doce plantas, fue construido originalmente en la década de 1960 y fue completamente renovado en los años noventa. Destacaba por su diseño y la calidad de sus acabados, por lo cual sus aspectos más característicos se han mantenido tras la reforma; el interior se ha transformado por completo dando prioridad al diseño y al confort, así como a los últimos desarrollos de eficiencia energética.

El primer hotel de la línea urbana Riu Plaza se inauguró en 2010, en Panamá, y desde entonces lo cierto es que la cadena hotelera no ha dejado de expandirse por las principales capitales del mundo. El Riu Plaza London Victoria se convierte así en el décimo establecimiento con este distintivo, tras el Riu Plaza Panamá; el Riu Plaza Guadalajara, en México; el hotel Riu Plaza España, situado en el famoso edificio España, en Madrid; Riu Plaza Miami Beach, Riu Plaza Fisherman’s Wharf, en San Francisco, Riu Plaza New York Times Square y Riu Plaza Manhattan Times Square, en Estados Unidos; el Riu Plaza Berlin y el Riu Plaza The Gresham Dublin. Chicago y Toronto serán los siguientes destinos que próximamente contarán con hoteles urbanos de la marca RIU.