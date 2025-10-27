La cena de fin de año le rinde tributo a La Rioja en el hotel The Palace Madrid

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella llegan las propuestas más esperadas para celebrar estas fechas. En Madrid, The Palace Hotel se viste de gala para inaugurar la temporada festiva tras su reciente restauración, presentando una programación navideña a la altura de su historia y elegancia. Bajo su icónica cúpula Art Nouveau, el hotel se prepara para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026 con una agenda que combina alta gastronomía, música en directo y experiencias sensoriales en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital.

Desde el 25 de noviembre hasta el 7 de enero, el hotel ofrecerá una dulce tradición en un entorno incomparable: los churros con chocolate de San Ginés, recién elaborados y servidos bajo la emblemática cúpula. Un homenaje al espíritu navideño de Madrid y una invitación a disfrutar de un momento cálido y reconfortante.

Cena de Gala de Nochebuena: tradición y sabor

El 24 de diciembre, The Palace recupera una de sus veladas más entrañables: la Cena de Gala de Nochebuena, una cita que ha reunido durante décadas a generaciones de familias madrileñas y visitantes internacionales. El chef ejecutivo Nuno Matos firma un menú en, La Cúpula Restaurant & Bar, que rinde homenaje a los sabores clásicos de la Navidad, maridados con una cuidada selección de vinos recomendados por el Head Sommelier Gustavo García. La velada se acompaña de un trío musical en directo, creando una atmósfera cálida y elegante que celebra la tradición y el reencuentro por un precio de 295 € por persona.

El 25 de diciembre y el 1 de enero, con dos almuerzos se servirán a modo de buffet donde la música y la gastronomía se dan la mano. Las propuestas incluyen delicadas miniaturas saladas, productos del mar y la tierra, y una irresistible selección de postres. Durante el Almuerzo de Navidad, las versiones líricas en directo reinterpretarán villancicos clásicos; mientras que en Año Nuevo, las notas del Concierto de Viena envolverán el ambiente de elegancia y celebración.

Cena de fin de año en The Palace Madrid Hotel The Palace Madrid Hotel

Gran Gala de Fin de Año: «Una Mirada a La Rioja»

El 31 de diciembre, la emblemática cúpula de cristal, que en los años 20 fue escenario de los bailes más glamurosos de Madrid, acogerá la Gran Gala de Fin de Año, una celebración inspirada en el lujo clásico con estética de época, actuaciones en vivo y sorpresas que marcarán el inicio de 2026.

La propuesta gastronómica, titulada «Una Mirada a La Rioja», está firmada por los hermanos Ignacio y Carlos Echapresto, del restaurante Venta Moncalvillo, galardonado con dos estrellas Michelin. Su menú rinde homenaje a las raíces riojanas, reinterpretando sabores y costumbres con una mirada actual, acompañada de una exclusiva selección de vinos y champagnes.«Elaborar un menú tan especial en un lugar tan mágico como The Palace es una oportunidad única de llevar un pedazo de nuestra tierra al corazón de Madrid», comenta Ignacio Echapresto, chef de Venta Moncalvillo.

Como detalle de lujo, las asistentes recibirán las Cápsulas de Retinol Rejuvenecedor Éclat Sublime de Darphin Paris, la icónica firma parisina de alta cosmética que combina ciencia y belleza natural. Este gesto de sofisticación completa la experiencia de fin de año con un toque de belleza y bienestar, en perfecta sintonía con la filosofía del hotel. Esta propuesta tendrá un precio de 975 € por persona.