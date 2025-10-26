Madhya Pradesh, el increíble corazón de la India 

En el centro exacto del mapa de la India hay un territorio que parece concentrar la esencia del país entero. Se llama Madhya Pradesh, y su nombre, que literalmente significa “la provincia del medio”, define bien su papel: es el corazón de la India. Pero en los últimos años, ese corazón no solo late con historia, cultura y naturaleza, sino también con una energía renovada que está situando a este estado en el foco del turismo internacional.

Lejos del bullicio de los grandes circuitos turísticos, Madhya Pradesh se presenta hoy como una alternativa más auténtica y sostenible. En sus más de 300.000 kilómetros cuadrados conviven ruinas milenarias, templos esculpidos, fortalezas que se asoman a la selva y aldeas donde las tradiciones aún se viven con naturalidad. Desde los templos de Khajuraho, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, hasta los parques nacionales de Kanha, Bandhavgarh y Satpura, donde el viajero puede observar tigres y leopardos en libertad, el estado ofrece una de las experiencias más completas y genuinas de la India profunda.

Al frente de esta transformación está Sheo Shekhar Shukla, secretario principal adicional de Turismo y Cultura y director general de la Junta de Turismo de Madhya Pradesh (MPTB). Bajo su liderazgo, el turismo ha pasado de ser un recurso complementario a convertirse en uno de los motores principales de la economía regional, con un crecimiento sostenido del 12 %. La estrategia se apoya en tres pilares: sostenibilidad, innovación e inclusión social.

El éxito del Madhya Pradesh Travel Mart 2025

Sheo Shekhar Shukla Secretario Principal de Turismo y Cultura de Madhya Pradesh Archivo de MPTB

El Madhya Pradesh Travel Mart 2025, celebrado recientemente en Bhopal (del 11 al 13 de octubre), ha sido la mejor prueba de ello. La feria, organizada por la MPTB, reunió a más de 100 operadores internacionales de 27 países, junto con hoteleros, inversores y representantes de la industria cinematográfica india y europea. Durante tres días, Bhopal se convirtió en el gran escaparate del turismo indio, con reuniones B2B, foros de inversión y muestras culturales que mostraron el potencial del estado en toda su amplitud.

El evento, que marcó el regreso de la feria tras varios años de pausa, superó todas las expectativas. Se concretaron más de 9.000 encuentros de negocio y se firmaron acuerdos de inversión por más de 400 millones de euros, confirmando el creciente interés internacional en este destino. La presencia de figuras del cine indio como Ekta Kapoor, y de representantes europeos como Lara Molina (Spanish Film Commission) y la productora Anna Saura, dio un nuevo impulso al turismo cinematográfico, uno de los sectores con mayor proyección en la región.

El gobierno estatal ha identificado el turismo de rodajes y de bodas como dos líneas estratégicas de desarrollo. La riqueza natural de Madhya Pradesh, su arquitectura palaciega y la serenidad de sus paisajes se han convertido en un plató perfecto para el cine y en un escenario soñado para celebraciones exclusivas. Durante la feria, varios grupos hoteleros internacionales —entre ellos The Postcard Hotel, Indian Hotels Company Limited y Atmosphere Core— compartieron su interés por ampliar inversiones y desarrollar infraestructuras que refuercen esa oferta.

Cultura viva, innovación y comunidad

El Safari del Guepardo en el Parque Nacional Kuno, ha reintroducido a esta especie emblemática en la India después de décadas Archivo de MPTB

Pero el éxito del MPTM 2025 no se midió solo en cifras. También fue una celebración del talento local y la identidad cultural del estado. La exposición Village Vibes permitió a los visitantes descubrir la destreza de los tejedores de Chanderi, los estampadores en bloque y los artistas de la pintura Gond, mientras los propietarios de alojamientos rurales como Vanraj Homestay o Palash Villa Pench presentaban experiencias auténticas de turismo comunitario.

La MPTB ha impulsado además proyectos innovadores como Craftgroom, una plataforma digital que conecta a los artesanos rurales con mercados internacionales, o el Safari del Guepardo en el Parque Nacional Kuno, que ha reintroducido a esta especie emblemática en la India después de décadas. Ambos reflejan una misma filosofía: el turismo como herramienta de conservación y desarrollo humano.

Otro de los aspectos más celebrados fue la presencia de mujeres del programa «Safe Tourism Destination for Women», iniciativa que busca garantizar espacios seguros para las viajeras y promover el liderazgo femenino en el sector. Madhya Pradesh ha sabido convertir la seguridad, la limpieza y la hospitalidad en señas de identidad, lo que le ha valido varios reconocimientos nacionales al mejor organismo turístico del país.

Hoy, mientras la India se proyecta al mundo con su lema «Incredible India», Madhya Pradesh reivindica su papel como su corazón más auténtico y palpitante. Con un turismo que une naturaleza, espiritualidad y modernidad, el estado demuestra que es posible crecer sin perder el alma. Su Travel Mart 2025 ha dejado un mensaje claro: el corazón de la India late más fuerte que nunca, y su ritmo marca ya el futuro del turismo del país.