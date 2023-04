Una desbordante agenda para vivir Washington

Si bien existen muchas razones para visitar Washington, las que más atraen a cualquier viajero es que se trata de una urbe abierta, cosmopolita e histórica con un sinfín de atractivos que hacen que sea muy apetecible como destino para unas vacaciones al otro lado del charco. Hoy le invitaremos a descubrir su lado más turístico, aquel que sorprende gracias a sus encantadores rincones y su fascinante faceta cultural, plasmada en una multitud de museos, muchos de ellos gratuitos, así como en una gran variedad de eventos y festivales que tienen su mayor apogeo durante las estaciones de primavera y verano, abarcan desde conciertos y convenciones de cómics hasta encuentros gastronómicos para disfrutar de las comidas estadounidenses más típicas.

En un anterior artículo sobre esta ciudad, ya le hablamos de lo más destacado de la hermosa capital de Estados Unidos, por lo que nos centraremos en otros aspectos que, si aún no conoce esta histórica y emblemática ciudad, seguro que le apetecerá hacerlo y no perderse todos estos planes. Aun así, le recordamos que como principal visita obligada se encuentra el National Mall para ver, además de una serie de interesantes museos, la Casa Blanca, el Capitolio y los monumentos a Washington y a Lincoln. Tampoco puede faltar una parada en el Museo Smithsoniano de Arte Americano, el cual comparte su histórico edificio con la National Portrait Gallery; cuentan una magnífica colección de arte, de hecho, es una de las más importantes del mundo, con obras de Edward Hopper, Edmonia Lewis, Andy Warhol y otros muchos, por lo que se trata de una cita ineludible.

Por otro lado, y aparte de las visitas más típicas a la ciudad, como el barrio de Georgetown, también le recomendamos que callejee por algunos de los barrios que en los últimos años han vivido un resurgir gracias a su actividad cultural y comercial. Nos referimos a U Street, un animado centro de arte, cultura y herencia afroamericana; Logan Circle, aquí encontrará una interesante propuesta de restaurantes, y Columbia Heigths, donde se encuentra el Mexican Cultural Institute, acérquese si quiere conocer un poquito más del arte y la cultura mexicana. No deje de visitar tampoco el District of Columbia Art Center (DCAC), aquí verá muestras artísticas muy interesantes de artistas emergentes.

Mencionadas las que creemos son visitas imprescindibles, ahora le queremos contar algunos planes que le tentarán aún más a viajar al corazón de los Estados Unidos en los próximos meses. Una de las citas más destacadas y a la que asisten personas de todo el planeta tiene lugar desde el 2 al 11 de junio con la celebración del Orgullo, donde hay desfiles y conciertos para reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ. En el mismo mes, del 16 al 18, se celebra la Awesome Con, si es un apasionado de los cómics, películas y juegos, no puede perdérselo, hay un buen número de actividades y tendrá la oportunidad de ver a alguna que otra estrella.

Si lo que le apetece es disfrutar de una experiencia gastronómica muy norteamericana, no dude en ir el 24 y 25 de junio a la batalla gigante de barbacoa, una animada fiesta en la que no faltan los pit masters, puestos de restaurantes locales y música en vivo, todo un espectáculo. Hay muchas otras actividades que conforman maravillosas experiencias que recordará durante toda su vida, como el Smithsonian Folklife Festival, del 28 de junio al 4 de julio y del 6 al 9 de julio, un festival que rinde culto a diferentes culturas internacionales cada año en el Centro Comercial Nacional, hay exhibiciones de artesanías, música en directo, demostraciones de cocina y un mercado de cerámica, libros, textiles, juguetes, esculturas, ropa y mucho más. Pero sin ninguna duda, la fiesta por excelencia en la capital estadounidense no podía ser otra que la del 4 de julio, cuando podrá ver, además de otras muchas cosas, los famosos y espectaculares fuegos artificiales. Si tiene ocasión de visitar en estas fechas Washington, créanos, no se arrepentirá y vivirá algunos de sus días más divertidos y emocionantes.

Los alrededores de Washington

Parque nacional de Shenendoah, Washington Dreamstime Dreamstime

Nos gustaría ahora, citados ya los atractivos de la propia urbe, invitarle a hacer algunas excursiones que complementarán su viaje para hacer de él una escapada inolvidable. Una de las que le proponemos es que vaya a ver el Parque Nacional de Shenandoah, ubicado a lo largo de las montañas Blue Ridge; es un paraíso natural al que acuden muchas personas, especialmente en primavera y otoño para presenciar el florecimiento y cambio de color de las flores y hojas. Aquí encontrará cascadas, espacios boscosos, ciervos y pájaros cantores, y es ideal para hacer rutas o hacer un pícnic con sus amigos o familia.

A poco más de media hora también puede visitar Annapolis, cuyo puerto es una auténtica joya, la antigua casa de George Washington o Alexandria, pero sobre todo le recomendamos que se acerque a ver Williamsburg Colonial. Se encuentra un poco más lejos, a más de dos horas en coche, sin embargo, merece la pena, puesto que se trata de una minuciosa recreación de la capital colonial del Estado de Virginia del siglo XVIII, con tiendas, edificios públicos y estructuras reconstruidas sobre sus cimientos. Sentirá que ha viajado en el tiempo.

Como habrá visto a lo largo de estas lineas, Washington se alza como una ciudad perfecta para disfrutar de una serie de planes variopintos que solo la capital de un país como Estados Unidos puede ofrecer al viajero más cosmopolita. Cultura, historia, ocio, gastronomía y un largo etcétera se unen en una fascinante metrópoli, convirtiéndose en un destino obligado para todo aquel que ame viajar independientemente de la edad o preferencias en un viaje, pues tiene opciones de ocio para todos los gustos.