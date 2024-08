Dos hoteles con los que sorprenderte en Ibiza

Dónde nos alojamos durante un viaje, puede determinar por completo nuestras vacaciones. Por eso, la elección de dónde lo hacemos debe ser consciente y cuidada para que el recuerdo de esos días de descanso y esparcimiento sean inolvidables. En Ibiza, esta búsqueda puede volverse complicada en estas fechas, y la alta oferta que existe o el desconocimiento puede hacer que nuestra elección no sea la más idónea. Por eso, hemos seleccionado dos buenas opciones que te sorprenderán y no harán que tu viaje sea unas vacaciones al uso.

Si eres un amante de las experiencias exclusivas, OKU Ibiza es tu sitio sin duda. Un lugar perfecto para desprenderse del reloj, del calendario y sentirse como en casa. Se trata de un hotel inspirado en la filosofía japonesa, dedicado al ensalzamiento del hedonismo en su máxima expresión a través de experiencias sensoriales de lujo centradas en la alta gastronomía, el cuidado personal y en la creación de los momentos más sublimes que uno haya vivido jamás.

Sala de gimnasio de OKU Ibiza Georg Roske

De líneas simples, tonos cálidos y materiales nobles, este hotel abrió sus puertas hace solo cuatro meses pero sus servicios, su dedicado equipo y sus espacios hacen sentir que siempre ha formado parte de Ibiza. Está compuesto por 184 habitaciones y una villa privada y posee una de las piscinas solo para adultos más grandes de toda la isla; además de un camino privado directo a Cala Gració. Además cuenta con zonas exclusivas dedicadas al deporte, la práctica de yoga o la meditación, además de su una carta de masajes y rituales enfocados en la calma, la revitalización o la serenidad a través de las terapias más avanzadas para renovar cuerpo, mente y alma.

Una de las junior suites de OKU Ibiza Georg Roske

Todas y cada una de las experiencias que ofrece OKU Ibiza se caracterizan por su conexión con el entorno, poniendo el acento en los atributos de la isla Pitiusa, conocida por su belleza natural, su incesante ritmo y su cultura musical. En este contexto, el hotel celebra, abierto a todo el público, sus Live Pool Session, que muestran las mejores sesiones de DJ junto a la piscina, donde poder degustar además una selección de cócteles y de bocados inspirados en la cocina japonesa, en su Pool Bar. Sin duda, una oportunidad única para acercar el universo OKU a todo aquel que sienta una especial atracción por este impresionante espacio, con la posibilidad de reservar una hamaca durante las horas previas al evento.

En pleno núcleo histórico de la ciudad

Llegar a La Torre del Canónigo es un viaje a través de calles laberínticas que desembocan en la cima de Dalt Vila, núcleo histórico de la ciudad y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Si estos muros, pasadizos secretos y antiguas torres de vigilancia pudieran hablar, contarían historias de corsarios y batallas. Los tres edificios que conforman el hotel boutique Torre del Canónigo fueron construidos en el siglo XVI y, aunque por fuera nos cuentan historias del pasado, por dentro conectan con la contemporaneidad de los diseños de Lázaro Rosa Violán, la combinación perfecta entre minimalismo y renacimiento. Un lienzo perfecto a través del cual disfrutar de vistas privilegiadas al puerto de Ibiza.

Rodeados de tiendas y restaurantes, la excelente ubicación de este hotel también permite que te entregues a la historia ibicenca en el Museu Puget del casco antiguo, la necrópolis de Puig des Molins y la Catedral catalana, o cambia el rumbo hacia una dirección más moderna en el Museu d’art Contemporani d’Eivissa. Alojarse allí es situarse en el corazón de la isla, una mezcla magnética y mística de playas, plazas, bares y míticos clubs.

Una de las habitaciones del Hotel Torre del Canónigo Cedida

Este enclave único acaba de estrenarse esta temporada y parte del grupo hotelero Badeblés. Está compuesto de tres edificios y un total de 24 habitaciones y suites y

parte del sello Small Luxury Hotels. El hotel dispone de unas increíbles vistas panorámicas de la bahía y el puerto desde su Torre, especialmente disfrutables desde su restaurante Corsario Restaurant & Terrace. Con un nuevo chef ejecutivo al frente esta temporada, el cubano Liván Valdés que ha logrado unir la sublimación que caracteriza al producto local de este establecimiento con un sorprendente concepto de vanguardia fruto de su previo paso por Londres y Madrid.

Su piscina cuenta con unas increíbles vistas al Puerto de Ibiza Cedida

El espacio total del hotel se resume en tres únicas e inseparables partes; por un lado, la Casa Puget, una construcción del siglo XVI que era originalmente un Convento Jesuita y del que aun se conservan capilla y un jardín de olivos, un espacio que actualmente también goza actualmente de piscina y solarium. Por otro, La Torre, una construcción vigía construida sobre las antiguas murallas medievales en el siglo X y con vistas al puerto de Ibiza. Por último, El Corsario (que da nombre a su ya mítico restaurante en la isla), que también data de la misma época que la torre del hotel y en su momento fue refugio de piratas y corsarios, convirtiéndose en punto de encuentro de artistas y visitantes internacionales durante la época más hippie de la isla.

Moverse en la isla siendo sostenible

Europcar se presenta como la marca líder del alquiler de coches y furgonetas en Europa. Nació en Francia hace 75 años y está presente en España desde hace más de 50.

Hoy cuenta con una de las mayores redes de oficinas en todo el país, ubicadas en los principales aeropuertos, estaciones de tren y el centro de las ciudades más importantes.

La marca cuenta en su flota desde el año pasado con el Alfa Romeo Tonale, un modelo híbrido enchufable que ejemplifica la apuesta de la marca por los modelos más sostenibles. La empresa también cuenta en la isla con otros modelos híbridos enchufables como el Mercedes Clase A, el Ford Kuga o el Mercedes Clase C.

Gracias a su programa “Una flota sostenible”, más del 12% de la flota de Europcar en todo el mundo está compuesta ya por vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Dentro de ese plan, Europcar está aumentando cada año su flota "verde": en España, hoy cuenta ya con más de 5.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables a disposición de los clientes en el país, una de las mayores flotas de este tipo en el sector de la movilidad.

Vehículo híbrido enchufable de Europcar LR

Según cuentan desde Europcar, en Ibiza, el volumen de reservas no ha dejado de crecer al ritmo de la recuperación del turismo tras la pandemia. El año pasado ya alcanzó unas cifras récord que, según todas las previsiones, se volverán a superar este año. Y no solo en verano, pues están observando cómo crece el turismo -y, con él, las reservas de vehículos- fuera de la temporada alta. "Como es lógico, son muy buenas noticias para nosotros: esperamos mucha demanda de turismo exterior e interior en la isla y, por lo general, los clientes reservan con más antelación que el año pasado, no están esperando al último minuto para hacerlo", añaden desde la compañía a LA RAZÓN.