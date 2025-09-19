Enkai: el primer bufé asiático en formato inmersivo llega a Madrid

El magnetismo de la gastronomía asiática da un paso más en Enkai, el nuevo bufé oriental que acaba de abrir sus puertas en el centro de Madrid. Situado en la calle Mayor, este espacio propone algo distinto a lo habitual: no solo comer, sino vivir una experiencia que combina cocina, diseño y sensaciones.

La idea surge del Godai, la filosofía japonesa de los cinco elementos (Tierra, Agua, Fuego, Viento y Vacío), reinterpretada aquí en seis ambientes diferentes. Así, cada visita puede comenzar en la intensidad del Volcán, continuar en la calma del Atardecer, dejarse llevar por la frescura del Verde o la serenidad del Cielo, sentir la fuerza de lo Rocoso o incluso cenar bajo las estrellas en el Desierto. A ellos se suma también la zona Agua, que recrea la sensación de estar en el fondo del mar entre corales. Cada espacio transmite una energía particular y convierte la comida en un pequeño viaje sensorial, en el que no se elige solo qué comer, sino también con qué atmósfera conectar.

Zona rocosa del restaurante Enkai Enkai

Más de 75 platos para elegir

En cuanto a la propuesta gastronómica, Enkai apuesta por la calidad sin límites. El buffet ofrece más de 75 opciones que abarcan desde clásicos japoneses como niguiris, futomakis, takoyakis o sashimis, hasta platos de otras cocinas asiáticas como el Korean Karaage o los dim sums. También hay woks, arroces y platos calientes que completan una carta diseñada para sorprender tanto a los más puristas como a quienes buscan sabores nuevos. A ellos se suman creaciones propias que ya llaman la atención, como el Dorito Roll, los Japonachos o el Buldak by Enkai, un plato de pollo picante con queso que promete convertirse en un imprescindible de la casa.

Unagi Roll restaurante de comida japonesa Enkai Enkai

Cada elaboración se prepara al momento, con ingredientes frescos y de calidad, lo que refuerza la idea de que aquí no se trata solo de cantidad, sino también de sabor y de cuidado por el detalle. Esta filosofía marca la diferencia frente a otros buffets tradicionales: Enkai no es únicamente un lugar para comer sushi, sino un espacio pensado para disfrutar sin prisas, donde cada plato forma parte de una experiencia inmersiva.

El precio del menú buffet es de 22,95 € a mediodía entre semana y 26,95 € por las noches, fines de semana y festivos (bebidas y postres aparte). Los niños cuentan con tarifas reducidas en función de la edad y el día de la semana, lo que convierte a Enkai en un plan ideal también para familias que quieran compartir una propuesta diferente.

Enkai abre de martes a viernes de 13:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:30 horas, mientras que los sábados y domingos amplía su horario hasta la medianoche en el turno de cenas. Las reservas pueden realizarse en su web oficial (www.enkai.es) y a través de Instagram (@enkaimadrid).

Sin duda, una propuesta pensada para quienes disfrutan de la cocina asiática, pero también para los que buscan algo más: un restaurante donde cada detalle forma parte de un viaje que va mucho más allá de la mesa.

Información de interés

Enkai

c/ Mayor, 18. Madrid

Tel. 913 665 075

Web: www.enkai.es