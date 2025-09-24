Lucía Penrod: «Nikki Beach nació para celebrar la vida»

El primer Nikki Beach se creó en memoria de Nicole, hija del fundador Jack Penrod, fallecida en un accidente a los 18 años. Lo que comenzó como un jardín simbólico llamado Café Nikki evolucionó hacia una marca internacional que hoy incluye «beach clubs», resorts, residencias, boutiques, restaurantes y experiencias pop-up en más de una docena de países.

Nacida en Nicaragua y establecida en Miami desde 1979, Lucía Penrod se incorporó al proyecto en sus inicios, primero en el área de relaciones públicas y marketing, y más tarde como directora de marca y estrategia. En 2018 fue nombrada CEO, desde donde ha liderado una etapa de expansión, diversificación y reposicionamiento, consolidando a Nikki Beach como un referente del estilo de vida mediterráneo-global con foco en sostenibilidad, innovación y experiencia personalizada.

Bajo su dirección, el grupo ha lanzado nuevos conceptos como el restaurante Lucia y el Lucia Summer Club, un «pop-up» en Marbella que anticipa su próximo establecimiento permanente en España. Además, impulsa proyectos de impacto social a través de la iniciativa Nikki Cares. Su visión combina una sólida formación internacional, experiencia diplomática previa y una gestión profesional que ha sabido equilibrar el legado familiar con un modelo de negocio de alto rendimiento global.

Asumiste un papel central en la dirección de Nikki Beach hace tres años. ¿Qué acciones concretas implementaste para asegurar una transición estructurada y no emocional?

Mi esposo y yo fundamos Nikki Beach en 1998, así que asumir el cargo de CEO se sintió como una continuación natural más que un cambio repentino. La transición fue muy orgánica. Somos una empresa familiar. Mi principal prioridad fue mantener vivo el espíritu que Jack y yo construimos juntos desde el inicio.

Nikki Beach nació como un tributo a Nicole, hija de Jack Penrod. ¿Cómo empezó el proyecto empresarial y fue ascendiendo de tamaño y trascendencia hasta hacerse internacional?

Permíteme empezar dando un poco de contexto sobre mi difunto esposo, Jack Penrod, y cómo nos conocimos y empezamos a trabajar juntos. Los inicios de Jack fueron humildes: empezó como cocinero en McDonald’s ganando 0,85 $ la hora siendo adolescente, hasta convertirse en uno de los mayores franquiciados de la corporación. Su espíritu emprendedor lo llevó a abrir varios bares y restaurantes en el sur de Florida. En 1979, yo me mudé de Nicaragua a Miami y trabajé en el ámbito diplomático con los gobiernos de Corea del Sur y Venezuela; poco después me uní a la organización de Jack para dirigir el prestigioso Jockey Club de Miami. Nuestra alianza se fue fortaleciendo a lo largo de los años, asumiendo yo funciones como Gerente de Proyectos y más tarde Directora de Relaciones Públicas durante la apertura de Penrod’s Beach Club en la icónica dirección 1 Ocean Drive en Miami Beach. Nuestra vida profesional y personal confluyó, y en 1995 nos casamos.

Un punto de inflexión profundo para nosotros fue la trágica pérdida de Nicole, la hija de 18 años de Jack, quien falleció en un accidente de coche en 1997. En lugar de llorar su partida, decidimos celebrar su vida transformando el área de la piscina de Penrod’s en un hermoso jardín de mariposas llamado Café Nikki en su honor. El éxito del jardín y el entusiasmo de nuestros invitados nos inspiraron a expandir el concepto hacia la playa. En 1998 lanzamos el primer Nikki Beach, un espacio que encarna la filosofía de “Celebrar la Vida”, combinando música, gastronomía, entretenimiento, moda, cine y arte, en un entorno decorado íntegramente en blanco y con cocina internacional, todo diseñado pensando en Nicole.

Nunca planeamos crear una marca global, pero el concepto rápidamente resonó en nuestros clientes y, a petición de ellos, nos expandimos a Saint-Tropez, luego a Saint Barth y eventualmente a otras partes del mundo. Siempre hemos creído en una estrategia de negocios muy simple: “escucha a tus clientes y dales más de lo que quieren. Pero escucha de verdad.” Hoy en día, Nikki Beach Hospitality Group incluye beach clubs, resorts y hoteles, residencias, una división de moda y restaurantes, incluido nuestro concepto más reciente, Lucia, un restaurante y bar que abrió en Cannes en marzo del año pasado y que este verano se expandió a Marbella con un pop-up.

¿Qué aprendizajes empresariales cree usted que se pueden extraer de un proyecto que nace desde un duelo, pero se convierte en una compañía global?

La lección más importante es que el propósito puede ser la base más sólida de un negocio. Nikki Beach no se creó en una sala de juntas, sino a partir del amor, la pérdida y el deseo de celebrar la vida. Cuando una empresa tiene una misión que toca emocionalmente a las personas, puede trascender tendencias y mercados. Nuestra historia me recuerda cada día que la autenticidad es lo que genera longevidad e impacto.

Nikki Beach opera en destinos muy distintos entre sí. ¿Cómo adaptan el modelo operativo a contextos locales sin perder coherencia con la marca global? ¿Podría poner un ejemplo reciente?

Vemos cada propiedad como global y local a la vez. El ADN de Nikki Beach y nuestros seis elementos esenciales —música, gastronomía, entretenimiento, moda, cine y arte— se mantienen constantes en todas partes. Pero al mismo tiempo, aproximadamente la mitad de nuestros menús se inspira en la cultura local, mientras que la otra mitad permanece igual en todas nuestras sedes. Así, la experiencia gastronómica en Koh Samui es muy distinta de la de Santorini, pero ambas se sienten indiscutiblemente como Nikki Beach. Aplicamos el mismo enfoque al diseño y las experiencias, integrando elementos del destino mientras mantenemos el hilo de la marca global. El corazón de Nikki Beach es celebrar la vida con amigos y familia, y toda la compañía está alineada con ese propósito. Nos adaptamos a las distintas culturas, pero la sensación acogedora de “llegar a casa” que transmite nuestro equipo es universal.

Más allá de la ubicación y el diseño, ¿qué elementos considera esenciales para que un nuevo establecimiento funcione dentro del ecosistema Nikki Beach?

La clave es crear una conexión emocional. Los invitados pueden venir por la playa o la comida, pero lo que los hace volver es cómo los hace sentir la experiencia. Eso nace de las personas: nuestros equipos que dan vida a la hospitalidad con calidez genuina, servicio y creatividad. El éxito se construye sobre un equilibrio entre autenticidad, calidad y comunidad.

La competencia en el sector del «beach club» y el «hospitality» de lujo es cada vez mayor. ¿Cuál ha sido su estrategia más eficaz en los últimos años para diferenciarse frente a marcas emergentes?

Nunca seguimos tendencias. Nos centramos en nuestro propio ADN y evolucionamos con cuidado. Nuestra diferenciación proviene de la herencia y la consistencia. Hace veintisiete años, los beach clubs no se consideraban parte de la industria de la hospitalidad; eran en su mayoría negocios familiares, pequeños y generacionales. Nosotros fuimos el beach club original que se transformó en una marca de estilo de vida de lujo, con más de 25 años de historia, y esa base nos da credibilidad. Al mismo tiempo, innovamos continuamente, siempre fieles a “Celebrar la Vida”. Ese equilibrio entre legado y evolución nos mantiene únicos.

El sector del «hospitality» está cada vez más condicionado por la sostenibilidad. ¿Qué cambios tangibles han incorporado en los últimos años para reducir el impacto ambiental del grupo?

La sostenibilidad forma parte de nuestra responsabilidad. Hemos reducido los plásticos de un solo uso en todas nuestras propiedades y nos hemos asociado con proveedores locales para minimizar las distancias de transporte de alimentos y apoyar a las comunidades. Muchos de nuestros menús destacan ingredientes regionales y de temporada, y estamos constantemente explorando cómo integrar prácticas más verdes tanto en las operaciones como en el diseño. A través de nuestra fundación, Nikki Cares, nuestros equipos también contribuyen a nivel local, organizando limpiezas de playas, apoyando programas comunitarios y participando en iniciativas de donación que marcan la diferencia en cada destino que llamamos hogar.

¿Puede comentar cómo y dónde está asentada su compañía en España por medio de diversos establecimientos?

España es muy especial para nosotros. Tenemos Nikki Beach Marbella, un destino consolidado en la Costa del Sol; Nikki Beach Mallorca, que ofrece una experiencia increíble en la costa de Calvià; Nikki Beach Ibiza, ubicado en la hermosa costa este de la isla; y nuestro concepto más reciente, Lucia Summer Club en Marbella, un pop-up estacional de nuestra marca Lucia, como antesala de la apertura completa de la propiedad el próximo año.

¿Cuáles son, si los hay y se puede contar, los próximos mercados en los que planean expandirse y qué razones respaldan esa elección?

Somos muy selectivos con la expansión, eligiendo destinos donde nuestra filosofía pueda resonar auténticamente. El hilo conductor es que sean lugares donde los clientes buscan conexión, celebración y experiencias de estilo de vida más allá de la hospitalidad tradicional. En los próximos años abriremos resorts con beach clubs y residencias en Antigua, Mascate, Ras Al Khaimah y Bakú, destinos que nos permiten llevar el estilo de vida Nikki Beach a nuevas audiencias manteniéndonos fieles a nuestro ADN: ¡Celebrar la Vida!