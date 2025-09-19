SíSí Rooftop: un bocado de Barcelona desde las alturas

Barcelona tiene ese don de sorprender en cualquier época del año. Cuando el verano parece querer despedirse, la Ciudad Condal aún regala temperaturas suaves, cielos despejados y un ambiente que invita a disfrutar de la vida al aire libre. Y si hay un lugar donde la capital catalana se vive con toda su intensidad, es desde las alturas. Entre piscinas, cócteles y buena gastronomía, los rooftops se han convertido en auténticos templos urbanos. Ahora, un nuevo espacio se suma a la escena para conquistar a locales y visitantes: SíSí Rooftop, en lo más alto de Poblenou.

Ubicado en la planta 15 de The Social Hub, este nuevo destino urbano combina todo lo que se espera de una azotea barcelonesa –vistas panorámicas, piscina, sofás y tumbonas– con una propuesta gastronómica y líquida que lo distingue del resto. Elegante pero desenfadado, vibrante pero acogedor, SíSí se presenta como una de las aperturas más esperadas de la temporada.

Piscina SiSí Rooftop SiSí Barcelona Rooftop

La cocina corre a cargo del chef Adam Rawson, con un concepto que él mismo define como Mexicana: una reinterpretación contemporánea de la tradición culinaria mexicana, en diálogo con influencias globales. El resultado es un menú fresco, colorido y atrevido, donde los sabores cítricos y marinos se entrelazan con técnicas modernas y guiños a la cocina americana. Todo ello con un compromiso claro hacia la sostenibilidad y el producto local, con ingredientes de proximidad y proteínas obtenidas de forma responsable, preparados en una robata de carbón que potencia el sabor y la textura.

Vieiras de SiSí Rooftop SiSí Barcelona Rooftop

Entre los platos estrella destacan el aguachile de róbalo con leche de tigre de ají amarillo y salsa bomba, la Short Rib Birria con glaseado de adobo y tuétano, el Seabass asado con mantequilla de chipotle y lima, la sorprendente Güero Burger con queso Cabrales o un arroz de gambas salvajes con sepia que promete ser inolvidable. Y como broche dulce, propuestas tan golosas como los churros con coco y dulce de leche o el refrescante sorbete de Margarita con manzana verde y tajín casero.

Gastronomía de SiSí Rooftop SiSí Barcelona Rooftop

La experiencia se redondea con una carta de cócteles diseñada por el reconocido mixólogo Marc Álvarez –alma creativa también de Sips, considerado uno de los mejores bares del mundo–. Sus creaciones viajan entre México, Perú y Asia, con combinaciones tan sorprendentes como el Mexican Punch (tequila, guayaba y vainilla con un delicado clarificado láctico), el M&M (mezcal, amaro Montenegro, mole y cacao) o el Ume (umeshu, vermut, granada y soda de té oolong). Además, la propuesta líquida incluye vinos naturales, biodinámicos y orgánicos, seleccionados con mimo.

Más allá de la gastronomía y la coctelería, SíSí Rooftop apuesta por el entretenimiento: sesiones de DJs, fiestas al atardecer y eventos semanales convierten el espacio en un punto de encuentro cultural y social. Todo ello con el Mediterráneo a un paso, el skyline de Barcelona a los pies y un ambiente que invita a quedarse mucho más de lo previsto.

Como resume su director general, Simone Cuppari: “Barcelona es famosa por sus rooftops, pero creemos que SíSí aporta algo nuevo y emocionante. Es un lugar donde los sabores atrevidos, los cócteles creativos y las vistas impresionantes se combinan con una energía que se siente natural y acogedora”.

Con un pie en el mar y otro en el corazón de Poblenou, SíSí Rooftop es mucho más que una terraza: es un refugio urbano donde el verano parece hacer su aparición los 365 días del año.

Datos de interés

SiSí Rooftop

The Social Hub – Barcelona Poblenou, planta 15

Carrer de Cristóbal de Moura, 49. Barcelona