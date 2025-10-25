Abre en Madrid el restaurante Zhen, la cara gourmet de la cocina china

Mucho se ha hablado del gigante asiático por su cultura, su poder industrial o su tradición milenaria, pero poco se ha contado, al menos con justicia, sobre el lado sofisticado de su gastronomía. En el número 179 del Paseo de la Castellana, en Madrid, el nuevo restaurante Zhen abrió ayer un espacio a modo de oda a la majestuosidad oriental, esa que China ha sabido narrar durante siglos con una mezcla de disciplina, arte y misticismo.

Por un lado, el Sr. Guo Jian Yong, propietario de reconocidas marcas como Go Sushing, Ramen Shifu, Dragon Kitchen y Xiaolongkan Hotpot; Por otro lado, el Sr. Fengce Chen, fundador de los exitosos restaurantes Sumo y Wok Garden. Juntos, gestionan cerca de 200 establecimientos de restauración en toda Europa, y han unido fuerzas para crear este proyecto excepcional: un restaurante chino auténtico y de alto nivel.

El restaurante Zhen ofrece platos tradicionales de distintas regiones de China, como la cocina cantonesa, shanghainesa y pekinesa. Pero más allá de la gastronomía, el restaurante también incorpora elementos de la cultura china en cada detalle: en la decoración, en la vajilla, y en la experiencia general del cliente. Aquí, los comensales no solo disfrutan de una comida auténtica, sino también de un verdadero viaje cultural.

Platos como el carré de ternera estilo Sichuan, el cerdo negro salteado al estilo especial o el cordero con jengibre y cebollino son ejemplos de esa alquimia que trasciende lo culinario para convertirse en experiencia. Pero más allá de la carta, el restaurante también incorpora elementos de la cultura china en cada detalle: en la decoración, en la vajilla y en la experiencia general del cliente.

Anoche, en una sala absolutamente majestuosa, Zhen se ha enorgullecido de mostrar parte de ese legado al cual rinde tributo, con pergaminos y figuras que nos trasladan a China sin salir de la ciudad. El equipo sabe que, aunque Madrid es cada día más demandante, el equipo cuenta con ese tacto diferencial que encandilará al público local y sus exigentes paladares. Zhen no ha venido a contar cuentos a nadie, iniciando desde hoy, su trayecto para convertirse en un referente auténtico, refinado y contemporáneo de la cocina oriental de alta gama.