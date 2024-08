Un refugio de lujo, descanso y bienestar a solo un paso de Oviedo

Cada vez más personas reservan una parte de sus vacaciones para descansar. Eso a lo que muchos definen como «las vacaciones de las vacaciones», unos días de absoluta desconexión para encontrar ese equilibrio y esa paz tan necesarios de cara a retomar la rutina con un plus de energía y vitalidad. Y a esto no hay quien gane a Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels.

A solo un paso de Oviedo, este oasis de bienestar situado en plena naturaleza cuenta con planes perfectos para todos los gustos y necesidades. El viajero puede sumergirse en sus aguas termales, dejarse mimar en su área wellness y beauty, adentrarse en cualquiera de sus programas détox o explorar la belleza natural de los parajes asturianos. Las opciones de este destino son tan variadas como apetecibles. Una experiencia única para rejuvenecer cuerpo y mente.

Este refugio de lujo y descanso combina a la perfección el estilo de vida sofisticado con el máximo bienestar. El origen de este enclave paradisíaco se encuentra en su manantial de aguas mineromedicinales, que emergen de una gruta natural ubicada en el corazón del edificio histórico de la antigua Casa de Baños construida en 1776. Para disfrutar de estas aguas es imprescindible visitar el Balneario Real de Las Caldas Villa Termal, que cuenta con tres áreas: el Manantial, con circuitos estimulantes y relajantes; la exclusiva Sala de las Columnas, un circuito termal privado; y el Área Wellness & Beauty, con 25 modernas cabinas de tratamiento en las que disfrutar de una amplia carta de protocolos.

Sala Columnas Las Caldas Villa Termal Cedida

La experiencia en este hotel balneario es integral. A su ubicación privilegiada y su oferta de bienestar, se une su rica propuesta gastronómica de primer nivel. Empezar el día disfrutando de completo desayuno buffet en su grandiosa Sala de los Espejos es una delicia. Y su restaurante, Scanda, es un referente de la cocina asturiana. Ubicado en el antiguo «casino» del Balneario, cuenta con una estética cuidada y elegante, resaltada por una arquitectura que data del siglo XIX. El entorno invita a disfrutar de los platos del reconocido chef Raúl Galán, que ha reinventado platos tradicionales, llevándolos a nuevos horizontes culinarios. El resultado es una sinfonía de sabores y contrastes sorprendentes, que embarcan al comensal en un viaje gastronómico inolvidable.