Regent Seven Seas Cruises revoluciona el turismo culinario con 12 nuevos "Epicurean Explorer Tours"

Con una propuesta que combina como ninguna otra el lujo y la tradición, Regent Seven Seas Cruises eleva aún más sus estándares de exclusividad, ofreciendo nuevas aventuras diseñadas para conectar a los viajeros con la cultura local de manera profunda y sabrosa.La línea de cruceros de ultralujo líder en el mundo ha anunciado la incorporación de 12 nuevos "Epicurean Explorer Tours", una docena de experiencias inmersivas, diseñadas para llevar a los viajeros a descubrir la esencia culinaria de diversos destinos a nivel mundial. Desde mercados tradicionales en Asia hasta restaurantes con historia en Europa, estos exclusivos tours prometen conectar a los pasajeros con la cultura local a través de su cocina.

Una experiencia culinaria sin precedentes

Regent Seven Seas Cruises refuerza su reputación en viajes gastronómicos con estos nuevos Epicurean Explorer Tours. Diseñados meticulosamente, ofrecen excursiones en tierra enfocadas en la gastronomía de regiones icónicas como Asia, Europa y Canadá & Nueva Inglaterra.

“Estos Epicurean Explorer Tours brindan una experiencia transformadora, conectando a los viajeros con el corazón cultural de cada destino a través de su expresión más auténtica: la comida”, destaca Jason Montague, Chief Luxury Officer de Regent Seven Seas Cruises. “No solo llevamos a nuestros huéspedes a sus destinos soñados, sino que también les ofrecemos la posibilidad de explorarlos en profundidad mediante innumerables excursiones únicas, sin renunciar a los más altos estándares de servicio a bordo de La Flota Más Lujosa del Mundo”.

Recorridos exclusivos para los viajeros más sibaritas

Cada experiencia combina la exploración gastronómica con el lujo característico de Regent. Desde la recolección de ingredientes en Invergordon, Escocia, para elaborar el clásico Cullen Skink, hasta la degustación de carne de Kobe preparada por un maestro del teppanyaki en un restaurante con vistas al Castillo de Osaka.

Los Epicurean Explorer Tours están limitados a solo 18 huéspedes por sesión, garantizando una experiencia íntima y enriquecedora. Los precios oscilan entre 123 y 465 euros por persona, con duraciones de 3 a 7 horas, e incluyen experiencias diseñadas para despertar la curiosidad culinaria. Además, algunas actividades incorporan clases de cocina a bordo en la Culinary Arts Kitchen de los barcos de Regent.

Un equipo de chefs de prestigio internacional

“Los Epicurean Explorer Tours son la máxima expresión de la exploración culinaria y han sido diseñados tras una meticulosa investigación de cada destino”, señala la Chef Kathryn Kelly, Executive Chef y Directora de Enriquecimiento Culinario de Regent Seven Seas Cruises. “Nuestro equipo está apasionado por compartir su conocimiento gastronómico y cultural con nuestros exclusivos huéspedes”.

Disponibles en los barcos Seven Seas Grandeur, Seven Seas Splendor y Seven Seas Explorer, estos nuevos tours elevan la colección total a 46 experiencias inmersivas, marcando un hito en los viajes de ultra lujo experienciales.

Una tendencia al alza en el turismo de lujo

Según Juan Rodero, Director General de Un Mundo de Cruceros/StarClass y agente exclusivo de Regent en España, “la demanda de experiencias personalizadas ha aumentado considerablemente, siguiendo la tendencia de los viajes de ultra lujo. La combinación de gastronomía y exploración inmersiva se ha convertido en una propuesta irresistible para los huéspedes más exigentes”.

Los 12 nuevos Epicurean Explorer Tours

Ámsterdam, Países Bajos: Almuerzo de la Huerta al Plato

Los huéspedes disfrutarán de un almuerzo guiado por un chef en el Restaurante De Kas, ubicado en un invernadero restaurado de más de un siglo de antigüedad. Los ingredientes recolectados en los jardines del restaurante se transformarán en un exquisito menú de cuatro tiempos maridado con los mejores vinos.

Belfast, Irlanda: Sabores Costeros de County Down

Aquellos que se decanten por esta propuesta, se unirán al chef Paul Cunningham, concursante de la serie de cocina de la BBC Great British Menu, en una experiencia de recolección de algas y hierbas a lo largo de Dundrum Bay, seguida de una degustación de mariscos frescos y "chowder", acompañados de la cerveza perfecta con vistas a las Montañas Mourne.

Invergordon, Escocia: Recolección y Clase de Cocina Escocesa a Bordo

Los huéspedes aprenderán a preparar la tradicional sopa icónica de Escocia, Cullen Skink, comprando ingredientes locales en Invergordon. Podrán degustar el galardonado "haggis" en una carnicería local y seleccionarán vegetales orgánicos en Black Isle Brewery, antes de regresar al barco para una clase de cocina con maridaje de una selección de whisky escocés.

Valencia, España. Albufera y la Auténtica Paella

La propuesta pasa por navegar por los campos de arroz de la Albufera junto a un chef y participar en una demostración práctica en la preparación de la auténtica paella valenciana en elRestaurante El Redolí, cocinada sobre fuego de leña.

Valletta, Malta: Tesoros Artesanales de Malta

Se descubrirá el patrimonio culinario maltés con un chef, desde la elaboración artesanal de pan en una panadería familiar hasta la preparación de los famosos "pastizzi" en una gruta histórica que sirvió como refugio en la Segunda Guerra Mundial.

Halifax, Nueva Escocia: Sidra y Chowder - Auténtica Nueva Escocia

Se probará una selección de sidras artesanales y se disfrutará de un almuerzo con el emblemático "chowder" de mariscos y el innovador "crobster roll" en un restaurante de moda en Dartmouth.

Quebec, Canadá: Viaje Gastronómico por la Isla de Orleans.

Los huéspedes explorarán la Isla de Orleans con visitas a una encantadora casa de té, una panadería con pasteles frescos y una cabaña azucarera tradicional para degustar productos de arce artesanales.

Victoria, Columbia Británica: Infusiones - Flores, Té y Miel

Se podrá disfrutar de un té de la tarde en una sala privada de la mansión de Butchart Gardens, seguido de un recorrido por los jardines, una degustación de helado artesanal y una visita a Country Bee Honey Farm para conocer el arte de la apicultura.

Busan, Corea del Sur: Tour por los Mercados de Busan

Explorar los famosos mercados Jagalchi y Gukje con un chef de Regent, descubriendo mariscos y productos locales antes de regresar a la Culinary Arts Kitchen para preparar auténticos platos coreanos.

Kobe, Japón: Recorrido Culinario por Kobe

Descubrir las técnicas tradicionales de fabricación de cuchillos japoneses y disfrutar de una cena con carne de Kobe preparada por un maestro del teppanyaki en un restaurante con vistas al Castillo de Osaka.

Kochi, Japón: Tradición Culinaria Tataki

Se podrá recorrer el mercado Hirome y aprender a cocinar el plato local “katsuo no tataki”, un bonito fresco braseado a fuego abierto en el restaurante Tosa Tataki Dojo.

Shimizu, Japón: Esenciales del Pescado Japonés

Experiencia junto a un chef local en una inmersión culinaria en el mercado Kashi-no-Ichi, seguida de una clase práctica de sushi con mariscos frescos.

Con estas propuestas, Regent Seven Seas Cruises consolida su posición como referente en turismo gastronómico de ultra lujo, ofreciendo a sus huéspedes experiencias que combinan exploración, cultura y alta cocina en los destinos más emblemáticos del mundo.