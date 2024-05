Riviera Maya: de rituales de purificación a cenotes clandestinos

El chamán Armando nos recibe en su comunidad de Kakulsaan, un pequeño poblado de poco más de 50 personas cerca de Tulum, en la Península de Yucatán, donde guía a propios y extraños en rituales de purificación para sanar el cuerpo y alma. Mientras prepara el fuego y nos «limpia» con plantas medicinales, pronuncia una serie de cánticos mayas.

A continuación, nos dirige al temazcal, una pequeña edificación de piedra que representa el vientre de la madre tierra en cuyo interior, a una elevada temperatura y entre aromas de eucalipto y romero, llega el momento álgido de esta experiencia catártica. Sudarán. Sentirán en su piel los efectos de esta sublimación emocional. Este es tan solo el inicio de un viaje a la esencia de la Riviera Maya, un enclave popular por su sol y playa, que alberga una cultura milenaria digna de vivir en primera persona.

De la mano de Soltour, el touroperador independiente líder en España y Portugal, viajamos al corazón de la Riviera Maya para descubrir los lugares y experiencias más auténticas de este rincón del Caribe. Y es que, aunque este sea desde hace décadas un destino estrella de descanso y de «vuelta y vuelta» para coger un buen moreno, lo cierto es que merece la pena cruzar el Atlántico para ir más allá e impregnarse de las riquezas mayas. Así que, «kóox» («vamos», en maya»), comencemos la aventura.

Y qué mejor que hacerlo, tras el momento más espiritual del temazcal, que visitando alguno de los cenotes más espectaculares. Acudimos a Yaaxmul, que significa monte verde, y es uno de los más de 10.000 registrados en la Riviera Maya. Muchos todavía continúan ocultos, clandestinos para los turistas. Estas cuevas suponen un sistema de ríos subterráneos infinitos, de hecho, es el laberinto de agua dulce bajo la tierra más largo del mundo. Entre ellos se comunican y ya se ha conseguido una interconexión de más de 500 kilómetros.

Las aguas caribeñas de la Riviera Maya de México LA RAZÓN

Lo denominan el xibalba, que en la mitología maya significa el mundo subterráneo regido por las divinidades de la enfermedad y de la muerte. Pero no teman, es un espectáculo natural. Nadamos custodiados por estalactitas y estalagmitas que la calcita del agua ha esculpido desde hace siete millones de años, «y este es uno de los más jóvenes», apostilla nuestro guía Juan, que ha buceado durante años por este inframundo. Los colores, el peso de la historia y el silencio que se respira en su interior bien podrían convalidarse por varias clases de yoga.

De vuelta a la superficie, acudimos a Akumal, un pueblo cercano al cenote, donde la experiencia natural se multiplica al vernos rodeados de tortugas nadando a nuestro alrededor. Nos sumergimos en las cristalinas aguas caribeñas para ver de cerca uno de los tipos de tortuga, la verde, más popular en la zona. Nos topamos con una de grandes dimensiones que cuenta con más de 60 años. Snorkel en mano las seguimos, con respeto y sin agobiarla. Allí nosotros somos los invitados.

Y es que este viaje es sin duda una conexión constante con la riqueza natural que impera en la zona. Otro ejemplo y excursión indispensable es la visita a la biosfera de Sian Ka´an, la mayor área protegida del Caribe mexicano.

Nadando con tortugas en una de las excursiones organizadas por Soltour y Ocean Tours México Ocean Tours México

Nos montamos en una lancha para surcar manglares frondosos y avistar delfines y nuevas tortugas. También localizamos a algún cocodrilo, pero no a su gran estrella «Pancho», un ejemplo de tres metros de largo, que hoy prefiere permanecer escondido. Hacemos una parada en la isla de los pájaros donde las fragatas sobrevuelan el peñón. Y seguimos navegando por esta reserva cuyo nombre traducido al castellano quiere decir «lugar donde comienza el cielo», para desembarcar en una piscina natural done darnos un chapuzón rodeados por el segundo arrecife de coral más grande del mundo, el mesoamericano, con más de 1.000 km de longitud. Es el momento de sacar la cámara e inmortalizar el agua turquesa y la arena blanca del lugar antes de embarcar de nuevo para tomar un tentempié en Punta Allen, una aldea en medio de la biosfera donde el reloj marca su propio tempo. Donde los minutos duran más de 60 segundos. Donde la calma impera y el tiempo se detiene.

Y es que, la gastronomía es otra de las experiencias que deben degustarse a fondo en la tierra de los mayas. Lo que la cocina mexicana ofrece es una delicatesen. De hecho, en una de nuestras excursiones visitamos el restaurante Las Campanas, en Valladolid, la ciudad del gavilán blanco, un lugar auténtico conocido por su buena mano en los fogones a la hora de preparar comida casera. Probamos los nachos y los burritos de pastor, los chilaquiles verdes y yucaqueso. No teman por el picante, que allí saben que su nivel de aguante no es el mismo que el de los visitantes. Eso sí, avisen al camarero porque el ardor en la boca puede llegar en cualquier momento si no hay alerta previa.

La catedral de San Servasio en Valladolid, en la Península de Yucatán LA RAZÓN

Ya que estamos en Valladolid, caminamos por esta pintoresca ciudad donde sobresale la catedral de San Servasio, construida con los restos de una pirámide de una antigua ciudad maya de la que ya no quedan restos. Secuelas de la colonización, ya saben. Sin embargo, sí guarda aún la esencia de antaño en las calles y sus mercados.

Antes de emprender la ruta por los lugares más genuinos os de la Rivera Maya hacemos un receso en uno de los hoteles más zen, el Bahía Príncipe Grand Tulum, inspirado en la naturaleza, raíces y orígenes de toda la magia de Tulum. No será extraño que se cruce con diversos animales como mapaches o coatíes en sus instalaciones. Además, allí mismo puede visitarse la Fundación Eco-Bahía, un proyecto desarrollado por el Grupo Piñero centrado en la conservación de la naturaleza alrededor de sus propiedades en México. Un recorrido por las especies animales y vegetales endémicas que ayudará a comprender la necesidad de un turismo sostenible.

El hotel Bahía Príncipe Grand Tulum LA RAZÓN

De perfil familiar, este resort es una opción segura, aunque si prefieren uno solo para adultos pueden reservar en el Secrets Moxché Playa del Carmen, una oda al descanso y el lujo. En el pack que ofrece Soltour para esta aventura inmersiva y que puede comprarse a través de agencias de viajes, alojarse una semana en el Bahía Príncipe Grand Tulum, ronda los 1.378 euros y en el Secrets Moxché los 2.696, siempre con el servicio de todo incluido, vuelos y traslados.

Una imagen de la terraza de la habitación del Hotel Secrets Moxché Playa del Carmen LA RAZÓN

Con un nuevo amanecer, emprendemos la marcha rumbo a la onírica isla de Holbox, un «must» de los amantes de lo exclusivo y lo auténtico. Antes de desembarcar dense un baño y reposen en las lenguas de arena blanca dignas de postal que custodian la isla. Se sentirán privilegiados. Ya en el pueblo, descubrirán que incluso en los destinos más turísticos aún quedan rincones vírgenes. En Holbox las calles son de arena, se puede ir descalzo como si la playa no terminara nunca. Un lugar idílico donde hacer una desconexión total del mundanal ruido.

Un paseo por la isla de Holbox LA RAZÓN

Y si lo suyo es la historia, por supuesto, no pueden dejar pasar una visita a las ruinas de la majestuosa ciudad de Tulum, asomadas al mar del Caribe. Esta ciudad, cuyo nombre significa «muralla», se convirtió en un centro de veneración de la deidad conocida como «dios descendente». Aunque si de legado maya se trata, resulta inevitable no visitar el Chichén Itzá, ciudad que fue “descubierta” en 1842 y que al filo del año 900 d.C se consolidó como principal centro de poder en la península yucateca. La mítica pirámide (que esconde otras dos estructuras en su interior y supone una obra maestra de sabiduría matemática convertida en calendario solar) no es la más grande de la ciudad, pronto verán la luz nuevos tesoros mayas que permanecen ocultos bajo la frondosa selva.

El espíritu maya

Y es que en esta tierra de tradición, riqueza cultural y naturaleza siempre hay secretos por descubrir. Disfruten de cada aventura y abran sus sentidos para dejarse llevar por el espíritu maya. Ah, y no se olviden de dar un trago de buen tequila.