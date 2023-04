Los secretos de la Estatua de la Libertad de Nueva York que no todo el mundo conoce

La Estatua de la Libertad se ha convertido en uno de los monumentos más famosos de todo el mundo. Al año, millones de personas acuden a fotografiarla, pero no todos saben los secretos que guarda. La Estatua de la Libertad mide 46 metros, pero si se tiene en cuenta la base y la antorcha, su resultado son 93 metros de altura ubicados en la isla de la Libertad, más conocido por Liberty Island.

¿Qué simboliza la Estatua de la Libertad?

La Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a Estados Unidos en 1886. Los franceses, con este presente, querían conmemorar el aniversario del centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Además, sirvió como un signo de unión y amistad entre las dos naciones.

Pero, ¿qué simboliza realmente la Estatua de la Libertad? Como bien indica su nombre, simboliza la libertad de la nación de los Estados Unidos, pero también representa conceptos tan importantes como el de justicia y democracia. Hay también personas que creen que es un símbolo de emancipación contra la opresión que había sufrido la nación estadounidense bajo el mandato británico.

Tan importante fue, y sigue siendo, esta escultura para Estados Unidos que en 1924 fue declarada monumento nacional y en 1984, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Sin embargo, aunque representara todos esos conceptos, su utilidad, al principio, no era la de ser un simple monumento, sino que fue utilizada como faro para guiar a todos los barcos que llegaran a sus costas. No obstante, su potencia no era suficiente por lo que pronto dejó de utilizarse para este fin.

¿Cuál era el color original de la Estatua de la Libertad?

En la actualidad, la Estatua de la Libertad presenta un color característico tipo azul verdoso. Sin embargo, ese no fue el color original que Francia eligió para la estatua, pues esta era de bronce. No obstante, el bronce al entrar en contacto con la lluvia ácida, es decir, lluvia contaminada con gases de la polución atmosférica, crea una capa de óxido más conocido como cardenillo que va tornando del color original al azul verdoso que tiene en la actualidad.

¿Qué significado tienen las 7 puntas de la corona de la Estatua de la Libertad?

Todos los elementos con los que está portada la Estatua de la Libertad tienen su significado. La corona presenta 7 puntas que simbolizan los siete mares de los que más se hablaba en la Edad Media: Adriático, Caspio, Arábigo, Negro, Mediterráneo, mar rojo y golfo Pérsico. Así como los siete continentes considerados en aquellos años: América del norte, América del Sur, Asia, Europa, África, Oceanía y Antártida.

La corona de la Estatua de la Libertad larazon

Sin embargo, aunque esa sea la teoría que se conoce al respecto de las 7 puntas de la corona, no todo el mundo está de acuerdo con ella. Barry Moreno, autor de la "Enciclopedia de la Estatua de la Libertad", expone en su libro que las 7 puntas, para él son picos que representan rayos de sol y que el círculo que los une es un "halo" que en arte se refiere a "un nimbo que muestra que es divina".

¿Quién es la mujer que está en la Estatua de la Libertad?

El rostro de la Estatua de la Libertad siempre ha generado mucha curiosidad y aun más de cien años después no se tiene una respuesta clara al respecto. La versión que más se repite es que la Estatua de la Libertad está inspirada en Isabella Eugenie Boyer, mujer del inventor Isaac Merritt Singer.

No obstante, otras versiones indican que Frédéric Auguste Bartholdi, escultor de la Estatua de la Libertad, tomó como modelo rostros de mujeres de la antigüedad en Egipto. Bocetos que fueron evolucionando hasta el aspecto actual al que muchos se refieren como "diosa colosal".