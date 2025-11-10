Walt Disney World: por qué es el mejor momento para planear el primer viaje al parque temático más grande del mundo

"El lugar más mágico del mundo". Este es el mensaje en inglés que millones de personas leen cuando cruzan bajo el enorme arco que da la bienvenida a Walt Disney World, a las afueras de Orlando, en Florida. El leitmotiv de la factoría Disney -crear magia- cobra especial significado en el parque temático más famoso y grande del mundo, donde todo y todos aúnan esfuerzos para que todos -niños y no tan niños- se vayan con ese especial sentimiento de haber disfrutado del lugar más mágico del planeta.

Un gigantesco resort compuesto sobre todo por cuatro parques temáticos (Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom), pero donde también hay dos parques acuáticos (Disney’s Blizzard Beach y Disney’s Typhoon Lagoon), además de increíbles espectáculos, zonas de ocio y más de 25 hoteles temáticos Disney. Todo un mundo diseñado para hacer realidad todos y cada uno de los sueños de los millones de visitantes, de todas las edades, que cada año cruzan sus puertas.

Walt Disney World cuenta con 4 parques temáticos, 2 acuáticos y más de 25 hoteles temáticos

Mapa de Walt Disney World Disney

La magia "made in Disney" de toda la vida se entremezcla con atracciones alucinantes como TRON Lightcycle/Run o Tiana's Bayou Adventure en el Parque Magic Kindom, y tierras absolutamente inmersivas como Star Wars: Galaxy’s Edge en los Disney Hollywood Studios, o el mundo de Pandora inspirado en Avatar en Disney's Animal Kingdom, que sorprenden a los visitantes que repiten y a los que vienen por primera vez.

Y todas estas experiencias ocurren mientras Walt Disney World atraviesa el crecimiento más significativo desde las últimas dos décadas. Ahora más que nunca, es el momento de planear un viaje inolvidable al lugar donde los sueños se hacen realidad. Y más ahora que viajar hasta allí desde España es más cómodo y rápido que nunca gracias a la primera conexión directa de vuelo entre nuestro país y Orlando, inaugurada por Iberia el pasado 26 de octubre.

Walt Disney World Resort está ubicado en el estado de Florida, aproximadamente a 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando. Cerca de 12.000 hectáreas constituyen el parque temático más grande del mundo, justo la misma medida que el área metropolitana de la ciudad de Barcelona o de la ciudad de San Francisco.

Magic Kingdom

Es el Reino de la Fantasía y el primer parque del resort. Cuenta con 6 tierras increíbles en las que cada visitante encontrará algo de lo que enamorarse. Más de 40 atracciones entre las que destacan Seven Dwarfs Mine Train, un tren veloz hacia una mina de diamantes dirigido por los famosos enanitos, o la popular atracción TRON Lightcycle/Run donde los visitantes se unen al Equipo Azul en una misión a través de la Red.

Además, como novedad, desde el pasado mes de julio, los visitantes están invitados a formar parte de la increíble cabalgata nocturna Disney Starlight: Dream the Night Away, inspirada en el clásico Main Street Electrical Parade. Guiada por el Hada Azul, una constelación de sueños Disney cobra vida con apariciones de Vaiana, Peter Pan, Encanto, Frozen o Pinocho, iluminando el recorrido desde Main Street, USA hasta Frontierland. Como cada uno de los Parques Disney, Magic Kingdom, cuenta con su propio espectáculo nocturno, Happily Ever After, un viaje a través de las películas Disney favoritas que ilumina cada noche el Castillo de La Cenicienta.

Epcot

¡Bienvenidos al futuro! La diversión basada en la alta tecnología y la imaginación del mundo Disney se mezclan con la magia de otras culturas en dos reinos distintos: Future World, donde se descubrirán hoy las maravillas del mañana, y World Showcase, que permitirán conocer 11 países en sólo una jornada.

Entrada a la atracción Guardianes de la Galaxia de Epcot Disney

Redescubrir la historia de Elsa y Anna en Frozen Ever After, sentir como la emoción de la carretera se une a la innovación del futuro en el reimaginado Test Track, descubrir el mundo volando en Soarin’ Around the World, o vivir emociones fuertes en Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind son solo algunas de las increíbles experiencias futuristas que se pueden vivir en este parque. Acaba el día en la laguna del World Showcase viendo cómo se ilumina gracias al famoso espectáculo Luminous: The Symphony of Us.

Disney's Hollywood Studios

Que la fuerza os acompañe en este inolvidable viaje a Star Wars: Galaxy's Edge donde los Visitantes podrán vivir su propia historia de Star Wars, pilotar el Halcón Milenario en una emocionante misión interactiva de contrabando en Millennium Falcon: Smugglers Run o unirse a la Resistencia en una batalla decisiva contra la Primera Orden en Star Wars: Rise of the Resistance.

Además, como novedad este año, los visitantes disfrutarán de dos nuevos espectáculos: Disney Villains: Unfairly Ever After, protagonizado por los icónicos villanos Disney, o The Little Mermaid-A Musical Adventure, la encantadora historia de Ariel en una deslumbrante producción teatral. Los visitantes podrán también afinar su puntería en la popular atracción Toy Story Mania, transportarse entre gritos a la dimensión desconocida en The Twiligth Zone Tower of Terror y descubrir la primera atracción del mundo protagonizada por Mickey Mouse y sus amigos en Mickey and Minnie’s Runaway Railway.

Disney's Animal Kingdom

Criaturas reales y míticas transportarán a los visitantes por un increíble viaje en el que descubrirán la magia de la naturaleza durante el día y la noche. Podrán superar los obstáculos de un río furioso en Kali River Rapids, seguirle la huella a un gigante mitológico en Expedition Everest o descubrir África a bordo de un jeep en Kilimanjaro Safaris. Durante la noche, serán testigos del mágico despertar de los animales tallados en Tree of Life que, desde este 7 de noviembre, acoge bajo sus raíces el nuevo espectáculo en 4D inspirado en la saga de Zootopia (Zootrópolis, en España), Zootopia: Better Zoogether!.

Además, los visitantes se sumergirán en Pandora The World of Avatar, una impresionante tierra que celebra la magia de la naturaleza inspirada en el fenómeno cinematográfico Avatar. Cuenta con dos espectaculares atracciones, Avatar Flight of Passage que permite a los visitantes volar subidos en un Banshee, y Na’vi River Journey un paseo en barca para toda la familia por un río que atraviesa un bosque bioluminiscente.

Zona de Pandora inspirada en la película de Avatar en Disney's Animal Kingdom Disney

Parques acuáticos, compras y ocio

En Walt Disney World Resort, los visitantes pueden elegir entre una amplia y diferente variedad de planes. Además de los cuatro grandes parques temáticos, se encuentran los dos parques acuáticos más famosos de Norteamérica: Disney’s Typhoon Lagoon, que cuenta con la laguna de surf interior más grande de Florida, y Disney’s Blizzard Beach, que simula una estación de esquí llena de aventuras y atracciones, como un gran tobogán acuático nevado.

Espectáculo nocturno en Magic Kingdom en Walt Disney World Disney

Para completar esta inolvidable experiencia, Disney Springs ofrece una zona de ocio llena de tiendas con las últimas tendencias de moda, restaurantes con exquisiteces culinarias de chefs reconocidos mundialmente y otros locales de entretenimiento. Y para entrar en espíritu navideño, los visitantes pueden esperar el regreso de las elegantes Disney Jollywood Nights y la querida Mickey's Very Merry Christmas Party, con nuevas ofertas, decoración temática, entretenimiento especial y productos exclusivos para fiestas, con algo para que disfrute toda la familia, sin importar a qué evento festivo asistan.

En definitiva, Walt Disney World vive una era mágica de expansión y transformación, con innumerables nuevas atracciones y experiencias en desarrollo en sus cuatro parques temáticos. Sin importar la edad o el origen, cada visitante se sumerge en aventuras que llenan el corazón, en un lugar único en el mundo que todos deberían visitar al menos una vez en la vida, donde los sueños de todos pueden hacerse realidad.