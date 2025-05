Crítica del episodio 2x04 de The Last of Us: una aceleración hacia los eventos del juego

He de reconocer que me está costando entender lo que está sucediendo con la serie de The Last of Us. No soy un fiel defensor de la narrativa del juego, pero jamás pensé que la adaptación a la televisión conseguiría que la viera con otros ojos. El éxito de la producción es innegable, los números lo demuestran y la primera temporada era un reflejo de lo más interesante del universo de la primera entrega, con sus licencias, pero fiel al estilo que se esperaba. Lo de esta segunda temporada se está convirtiendo en un cúmulo de sinsentidos que, por miedo a decepcionar con la acción, se está olvidando de algunos de los factores clave de la obra original.

Centrándonos en los acontecimientos del episodio 2x04, Ellie y Dina siguen avanzando por Seatlle en su intención de encontrar al grupo de Abby para vengar la muerte de Joel. Este es probablemente uno de los episodios que más se acerca a la experiencia del juego en este punto: las jóvenes avanzan por la ciudad buscando pistas, afianzan su relación mediante diálogos útiles y con sentido, mientras intentan ocultarse de los temidos Lobos. Incluso hay momentos para hacer guiños a la escena en la que Ellie toca Take on Me en un edificio abandonado mientras Dina la mira embobada. Bien, en ese momento parecía que todas las piezas comenzaban a encajar. Poco tardaría en torcerse.

Los Lobos contra los Serafitas, demasiado pronto

Isaac es uno de los nuevos personajes de The Last of Us HBO

La serie de The Last of Us está intentando seguir la narrativa del juego desde la perspectiva de Ellie, pero añadiendo pinceladas de todo lo relativo al camino de Abby. Aquí es donde entra en juego Isaac, un personaje que los que solo estén viendo la serie no entenderán, pero que juega un papel fundamental en la lucha que se cierne sobre la ciudad de Seattle: los Lobos contra los Serafitas. ¿Recuerdas ese grupo de gente rapada que apareció en el episodio anterior y terminó exterminado? Ahora ya entiendes mejor lo que pasa. Sin embargo, resulta muy confuso que esta línea argumental se presente en un momento en el que Isaac no tendrá ninguna influencia real en el camino de Ellie y Dina, salvo giro de los acontecimientos.

Y esa es la sensación generalizada con la serie de The Last of Us en esta segunda temporada: la aceleración respecto al juego. Puedo llegar a entender que es difícil plasmar ciertos momentos de la aventura jugable en una serie para que resulte interesante para el espectador, pero rellenar los huecos con historias vacías en estos momentos y que probablemente no tengan continuidad hasta la tercera temporada es un absoluto error. Más si cabe cuando la acción del juego en los primeros compases de Seattle es máxima, con enfrentamientos constantes y situaciones límite para Ellie y Dina, siendo capturadas por un grupo de Lobos, descubriendo que cierto integrante de Jackson también está en Seattle, descubriendo el uso de los perros por parte del ejército y enfrentamientos contra infectados e incluso serafitas. ¿De verdad no había hueco para eso en una producción televisiva?

Nora entra en juego en medio del romance

Dina al fin demuestra lo que siente por Ellie HBO

No todas las licencias son negativas, porque el modo en el que The Last of Us está llevando el romance entre Ellie y Dina casi se siente más natural que en el juego. Tras una encontronazo con infectados, Ellie acaba mordida y se ve obligada a revelarle a Dina que es inmune, algo ante lo que la joven no se fía y se pasa toda la noche apuntándola con su arma por si termina transformándose. Este proceso de mentalización de una gran pérdida consegue que el romance sea más real, con Dina aceptando finalmente lo que siente por la protagonista y lanzándose a sus brazos cuando comprueba que su inmunidad es real. Muy bien llevado en líneas generales.

Sin embargo, el final del episodio deja otro de esos momentos de aceleración que te hacen plantearte muchas cosas. Nora ya ha sido localizada. En los acontecimientos del juego, Ellie no encara a Nora hasta más de dos tercios de su camino por Seatlle, por lo que la conclusión de este arco se aproxima a pasos agigantados. ¿Habrá más sucesos en el camino al hospital en el que se encuentra la integrante del grupo de Abby o todo se resolverá en el episodio 2x05 en este sentido? Desde luego, el periplo de Ellie y Dina por Seatlle está siendo mucho más placentero que en el juego, algo que no termina de entenderse para aquellos que disfrutamos de la propuesta de Naughty Dog. Tal vez The Last of Us funcione bien como un producto televisivo, pero está fallando estrepitosamente en su intento de ser una buena adaptación del que está considerado como el mejor juego de la etapa de PS4.