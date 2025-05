La serie de The Last of Us al fin hace realidad uno de los momentos más esperados del juego

El primer episodio de The Last of Us tuvo una presentación que no gustó a todo el mundo, sin embargo, la historia ha ido evolucionando y después de pasar por uno de los peores momentos de la aventura, ahora el público ha recibido lo que quería. Cabe destacar que a partir de aquí tendrás spoilers del episodio 4 de la segunda temporada, así que deja de leer en caso de que todavía no lo hayas visto. Como bien sabes, la relación de Dina y Ellie sigue avanzando a pasos agigantados y por supuesto, era solo cuestión de tiempo que sucediese lo que muchos usuarios pensaban que se iba a recortar en la serie, puesto que la situación del juego no se dio en la pantalla.

Este cuarto episodio ha afianzado la relación de estas dos personas y sí, la escena de sexo entre Ellie y Dina se ha hecho realidad. La reacción de todos los espectadores ha sido de júbilo, puesto que pensaban que no la mostrarían en pantalla. Finalmente no ha sido así y todo el mundo está reaccionando de forma positiva a esto, sobre todo los que ya conocen la historia del juego y tenían ganas de ver cómo se llevaba esto a la pequeña pantalla. The Last of Us está ofreciendo una adaptación más que interesante de los dos videojuegos, si bien se toma algunas pequeñas licencias, todos los espectadores están realmente encantados con el resultado final.

Si bien en el juego la escena de sexo entre Ellie y Dina tiene lugar en el sofá, junto a la plantación de Eugene, en esta ocasión ocurre después de su viaje a Seattle. Otra pequeña licencia que se concede la serie de The Last of Us, que ha ido ofreciendo pequeños cambios con respecto a la obra original de Naughty Dog.

El final de The Last of Us Parte II podría cambiarlo todo en la serie

Si eres alguien que no ha disfrutado de los videojuegos de The Last of Us, deja de leer, puesto que hablaremos del final y quién sabe, tal vez te destripe cómo terminará la serie. Si sigues por aquí es que ya lo has terminado o que te da igual lo que suceda, así que vamos con ello. Después de volver terminar su venganza contra Abby, Ellie vuelve a una pequeña granja en donde esperaba poder reunirse con Dina, o al menos, la sensación de todos los jugadores es esa. Sin embargo, finalmente Dina no está allí y Ellie se queda completamente sola. Sin embargo, otros usuarios creen que solo está de paso, puesto que el futuro de Ellie todavía no ha terminado y sí, este pequeño detalle puede dejar la puerta abierta a algo mucho más grande.

Desde luego, son muchas las personas que desean conocer algo más acerca de The Last of Us, por lo que si tú también eres una de esas personas, más vale que prestes mucha atención a todo lo que puede venir próximamente. Por desgracia, parece que The Last of Us Parte III todavía no ha ofrecido ninguna noticia oficial, así que todavía tendrás que esperar. Veremos cómo se desenvuelve la serie, pero todo parece augurar que tendrá un futuro espectacular.