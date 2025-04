Apple TV+ apuesta fuerte: 'Chief of War' es la brutal serie histórica que lidera Jason Momoa

Un nuevo vistazo a Jason Momoa en Chief of War ha llegado tras la confirmación de Apple TV+ de su fecha de estreno. Creada por Jason Momoa y Thomas Pa'a Sibbett, esta serie de televisión sigue a un jefe guerrero hawaiano que se une a una sangrienta misión ante la inminente amenaza de la colonización. La serie Chief of War que el propio Jason Momoa abandera ya avanzó una imagen promocional que sugería el tono que tendría.

Ahora, Apple TV+ ha compartido un tráiler con muchas más imágenes de Chief of War. Aunque es cierto que es bastante breve, el vídeo muestra al personaje de Jason Momoa dejando caer sus armas frente a un ejército, mientras que en otra toma se le ve convencido por la lucha que va a asumir para proteger el legado su familia.

Jason Momoa se convierte en el guerrero más brutal

La escasa cantidad de imágenes mantiene viva esa sensación de misterio al no saber qué va a proponer exactamenteChief of War. Por eso, la confirmación de su estreno para el próximo 1 de agosto sugiere que se revelará más información pronto sobre esta propuesta que no ha pasado inadvertida entre el público.

Y es que es probable que se publique un tráiler mucho más extenso en las próximas semanas, lo que dará a los espectadores una mejor idea de lo que está por venir. El tráiler seguramente revelará al resto del reparto de Chief of War, que incluye a Cliff Curtis, Temuera Morrison o Luciane Buchanan, entre otros.

Aunque es cierto que no todas las series de Apple TV+ son éxitos tan grandes como la aclamada Severance, algunas como The Studio o Silo no tan conocidas sí que han tenido una buena acogida entre la crítica. Es demasiado pronto para saber si Chief of War tendrá su respaldo, pero parece un cambio interesante para un Jason Momoa que está en boca de todos, sobre todo tras la más reciente película de Minecraft o su conocido papel como Aquaman en el DCEU.

Teniendo en cuenta la trayectoria que ha tenido Apple con producciones pasadas, es probable que Chief of War haya contado con el presupuesto suficiente para hacer posibles secuencias ambiciosas. Si Chief of War es capaz de lograr equilibrar la acción épica con momentos dramáticos que exploten la personalidad de los personajes, podría convertirse en el próximo gran éxito en streaming de Jason Momoa en Apple TV+.