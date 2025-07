Auronplay revela que rechazó participar en una de las campañas publicitarias más famosas del momento

La influencia y la cantidad de seguidores que acumulan los creadores de contenido más populares no solo le abren las puertas a hacer directos y vídeos con grandes personalidades, sino también arealizar grandes campañas de publicidad.

Las marcas cada vez están más abiertas a ello y el panorama ha cambiado tanto que ahora son los propios creadores los que incluso las rechazan.

El último ejemplo de esto ha sido Auronplay, que ha revelado en uno de sus directos que le propusieron participar en una de las campañas más populares del momento explicando por qué no aceptó.

Auronplay revela que rechazó una publicidad por no hacerla él solo

La cuenta de TikTok wandoy_ ha recogido el momento en el que un seguidor le preguntó a Auronplay cuál es su menú favorito de una de las cadenas de hamburgueserías más famosas del mundo, ante lo que el creador de contenido sorprendió revelando que esta misma marca le había ofrecido colaborar para una publicidad.

“Es que me daba mucho palo, la verdad. Yo dije, ¿puedo hacerlo solo? Y me dijeron, no tiene que ser con más gente, y dije, pues entonces no, la verdad”, explicó Auronplay riéndose y demostrando, de manera indirecta e involuntaria, el estatus que ha llegado a alcanzar para rechazar este tipo de propuestas por esta razón.

Después de esta afirmación, el creador de contenido bromeó sobre que la opción para sustituirle fue DjMaRiiO, aunque dejó la puerta abierta a que en algún momento sí haga una campaña junto a la cadena.

“Cuando queráis uno solo lo saco, es que si no pierde valor. Yo quiero mi menú, pero solo”, afirmó el streamer, que no tardó en encontrarse en su chat un comentario que destacaba que esto es lo que había hecho el youtuberYoSoyPlex con otro restaurante de comida rápida.