Auronplay habla de la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal y revela si le invitaron o no

A pesar de que ya han trascurrido unos cuantos días desde la celebración del cumpleaños de Lamine Yamal, esta sigue dando de qué hablar por toda la polémica que se ha formado alrededor del código de la fiesta, de las invitaciones y de otros aspectos.

Sorprendentemente, esta ha tenido una fuerte relación con el mundo del streaming con algunos de los nombres más importantes del panorama hispanohablante como invitados.

Sin embargo, su conexión con los creadores de contenido no se ha detenido ahí, porque ahora Auronplay ha querido hablar sobre todas las noticias que están publicándose acerca de la celebración y ha revelado también si él estaba invitado y si asistió.

Auronplay reconoce que no le invitaron a la fiesta de Lamine, pero que tampoco hubiese ido

La cuenta Terreno Viral ha sido la encargada de recoger las declaraciones del streamer, al que preguntaron desde su chat directamente qué tal estuvo la fiesta del futbolista del FC Barcelona.

“Pues no lo sé, la verdad [...] Yo no fui, porque tampoco me han invitado, la verdad. Tampoco hubiera ido, no es mi ambiente”, reconoció el creador de contenido catalán que, a pesar de todo, se mostró muy informado sobre alguno de los hechos que han escandalizado a una buena parte de los usuarios de las redes sociales.

El que más repercusión ha alcanzado ha sido la contratación de enanos para el evento, que según las últimas informaciones habría conllevado una denuncia de una asociación a pesar de que uno de estos trabajadores que estuvo presente en la fiesta han asegurado que todo fue apropiado y que no se sintió discriminado.

Después de comentar este aspecto, el creador de contenido no tardó en sacar el nombre de otros streamers como TheGrefg o IlloJuan que sí estuvieron en la celebración, dejando un dardo a este último al asegurar que “no se pierde una fiesta en todo el territorio español”.