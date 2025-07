'Avatar 3' revela el primer vistazo oficial al nuevo villano Na'vi de la franquicia

La franquicia de James Cameron que se ambienta en el mundo de Pandora es una de las más rentables en las que el cineasta ha participado. Las expectativas por la nueva entrega que llegará este mismo año son totales y se ha revelado el primer vistazo a la nueva villana que responde al nombre de Varang. Interpretada por Oona Chaplin, Varang es la líder del clan Mangkwan de los Na'vi en la película de Avatar: Fuego y Ceniza.

Lo cierto es que el esperado tráiler de Avatar: Fuego y Ceniza no se hará llegar a todo el mundo hasta que no se produzca el estreno de Los Cuatro Fantásticos. Eso sí, este avance se dio a conocer durante una proyección en Disney. En los compases finales del tráiler se escucha a Varang decir algo como "tu diosa no tiene dominio aquí".

Varang es la nueva amenaza Na’vi

Pues bien, Avatar ha revelado el primer vistazo a la mitad del rostro de Varang mientras promociona el tráiler que se estrenará en exclusiva con la nueva película de Los Cuatro Fantásticos a finales de esta semana. En el avance en cuestión, el personaje aparece con pintura roja en su rostro, que presumiblemente es un símbolo del Pueblo de Ceniza.

Tras presentar a Miles Quaritch como el villano principal en las películas anteriores de Avatar, la tercera entrega coloca a un antagonista Na'vi como el eje de la trama. Lo cierto es que él seguirá teniendo un papel importante en Fuego y Ceniza, pero Varang es el personaje que apunta a desempeñar un rol más importante en el filme.

Aunque Varang no se ve muy diferente de los demás Na'vi, el personaje está destinado a ser diferente a cualquier miembro de los Na'Vi que han aparecido en el pasado. Es evidente que se convertirá en uno de los más poderosos de Avatar y probablemente amenazará la supervivencia de Jake Sully, Neytiri y el resto de miembros de su familia.

El hecho de que el tráiler sea exclusivo del estreno de la próxima película de Marvel Studios es una estrategia que impulsará aún más la venta de entradas en los cines. El rostro completo de Varang debería revelarse en el tráiler de Avatar: Fuego y Ceniza, así como nuevos rincones de Pandora que nunca antes se han visto.